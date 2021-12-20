نصائح للعناية الشخصية لجميع الرجال.. 30 خطوة لمظهر أنيق وجذاب

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

عادة ما يتجاهل الرجال العناية الشخصية بأنفسهم، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى ظهور التجاعيد، والبشرة غير النضرة، والظهور بشكل غير أنيق، وفي ظل ذلك يوجد بعض النصائح التي يجب أن يتبعها الرجال تتعلق بمستوى العناية الشخصية والمظهر الجذاب، نقلا عن «MSG» الموقع الأمريكي المتخصص في الدراسات العلمية بكافة المجالات.

نظام صارم للعناية بالبشرة

يميل الرجال عمومًا إلى تجاهل بشرتهم، لاعتقادهم بأن العناية بالبشرة خاص بالفتيات، وهذا أمر خاطيء، إذ يحتاج المرء إلى العناية ببشرته لإبقائها متوهجة وصحية.

- اغسل وجهك بصابون جيد أو غسول وجه حسب نوع بشرتك.

- جفف وجهك بالتربيت عليه بدلًا من فركه بمنشفة صلبة.

- لا تستخدم الصابون القاسي على وجهك.

- استخدم غسولًا جيدًا للجسم.

- ضع مرطبًا مهدئًا للحفاظ على نعومته وتغذيته.

- تجنب الإفراط في التدخين لأنه يزيل التوهج عن وجهك ويجعله يبدو باهتًا.

- لا ضرر من وضع كريم واقي من الشمس جيدا خاصةً أولئك الذين يضطرون إلى قضاء معظم اليوم في الشمس.

- استخدم مرطب الشفاه لتجنب تشقق الشفاه.

- استخدم ماكينة حلاقة عالية الجودة.

- يمكن أن تؤدي الشفرات الرخيصة للرجال إلى إحداث جروح غير مرغوب فيها على وجهك.

- اختر غسولًا جيدًا بعد الحلاقة للاحتفاظ برطوبة بشرتك بعد كل حلاقة.

- شعر الأنف مثير للاشمئزاز ويجب قصه بانتظام.

- نظف الشعر على شحمة أذنك للحصول على مظهر أنيق.

- يجب تقليم شاربك يوميا.

- لا تذهب للعمل بلحية.

- احلق بانتظام للحصول على مظهر نظيف.

- قص الشعر وفقًا لشكل الوجه.

- حافظ على عدم تشابك شعرك بتمشيطه بانتظام.

- اشتري شامبو وبلسم جيدين حسب نوع شعرك.

- حافظ على نظافة يديك.

- قص أظافرك وحافظ عليها خالية من الأوساخ.

- تأكد من غسل يديك بعد كل وجبة.

- لا ترتدِ الخواتم أو الأساور أو السلاسل المتعددة غير الضرورية.

نصائح أخرى للعناية الشخصية

- ضع عطرًا خفيفًا.

- لا تستخدم مزيل العرق القوي.

- اغسل أسنانك بالفرشاة بانتظام، إذ يبدو الطعام العالق بين الأسنان غير جذاب.

- قم بزيارة طبيب الأسنان الخاص بك على فترات منتظمة.

- اعتني بمقاس قميصك وبنطالك

- تأكد من أن قميصك نظيف وخال من الكرمشة.

- تبدو السراويل الضيقة أفضل في أماكن العمل.

- يجب كي الملابس بشكل صحيح.

- اشرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميًا للحفاظ على وجهك.

- ممارسة الرياضة بانتظام تحافظ على لياقتك وتزيد من ثقتك بنفسك.

- طور عادة الاستيقاظ في الصباح الباكر، والذهاب في نزهة على الأقدام.

- يجب أن تكون الأحذية ملمعة.

- ارتدِ أحزمة جلدية تتناسب مع لون بنطالك.