طريقة لبس الشال للمحجبات.. اعرفي الطريقة التي تناسب وجهك

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«الشال الصوف الشتوي».. من أكثر الإكسسوارات استخدامًا خلال فصل الشتاء، نظرًا لأنها تمنح الدفء، كما أنها تعطي للسيدات والفتيات المحجبات، رونقا وجمالا عند ارتدائهن الشال، لذا فإن اختيار الشال يكون وفقًا لقواعد محددة.

وتعرض «هن»وخلال التقرير التالي، طريقة ارتداء الشال للمحجبات، ذات الألون الجذابة والمزرقشة، بحسب الستايلست نجلاء قشعر.

طرق ارتداء الشال للمحجبات

الشال الشتوي الكاروهات من أكثر الشليان لموضة لعام 2021، ويمكن تنسيقه بوضعه تحت المعطف بلون سادة، وكذلك طرحة سادة تماما، بحيث يظهر جزء بسيط منه ولكنه يضيف الدفء.

يمكن ارتداء الشال مع الحزام وذلك ليكون مثل الفستان، أو بتنسيقه حول الرقبة، الاكتاف، أو على الطريقة الصعيدية بإلقائه على الكتف إلى الخلف.

واحدة من الطرق التي تريح المحجبات في ارتداء الشال أو اختيار ملابس لها لون واحد فاتح أو داكن، ويكون الشال هو اللون البارز في الأوتفيت، وبالتالي سيكون ستايلنج أسهل.

اختار شال من لونين فقط، ونسقيه مع طقم شتوي دافئ من نفس الألوان للحصول على أفضل لوك متناسق، درجات الألوان المتقاربة كذلك واحدة من أكثر الطرق راحة للمحجبات لارتداء الشال.

الألوان الداكنة والباترن المختلف المتباين ولكنه يليق ببعضه البعض يمكن اختياره كذلك للمحجبات، مثل ارتداء تنورة وجاكت جلد من اللون الأسود، مع بيزك مخطط من الأسود والأبيض، وعليه شال من نفس الالوان كاروهات، ولكن مع لمسة من اللون الأحمر الرائع لتنطق الإطلالة.

كيفية تنسيق الشال مع الفساتين

تنسيق الشال مع فستان من لون واحد صوف داكن أيضا يعطي له شكلا مميزًا، ويفضل وضع حزام على الخصر رفيق من نفس ألوان الشال ليحكم وضعه على الفستان، مع ضرورة أن تكون كل الألوان متناسقة، بالإضافة إلى كونه يعطي لونا رائعًا فهو أيضًا يعطي سترة يحتاجها الحجاب للظهر، ومنطقة البطن بشكل جيد.