الامارات | مالك لسيارة تسلا يُفجرها بـ30 كيلو من الديناميت !

شكرا لقرائتكم خبر عن مالك لسيارة تسلا يُفجرها بـ30 كيلو من الديناميت ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام رجل أعمال فنلندي بالتخلص من سيارته من ماركة "تسلا" بتفجيرها عن بُعد، بعد أن سئم من دفع آلاف الدولارات على تصليحها وكثرة أعطالها.

وذكرت "آر تي عربية" أن الرجل أكد أن كلفة إصلاح البطارية في خدمة "تسلا" الرسمية تبلغ 20 ألف دولار، وأنه لم يكن يخطط لإنفاق مثل هذه المبالغ، وفقد أعصابه وأقدم على تفجير السيارة.

وقام الرجل بحشو السيارة بـ30 كيلوغراما من الديناميت، وركب عدة كاميرات لتصوير عملية التخلص من السيارة في منطقة جبلية.