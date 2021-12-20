حصاد 2021.. من هي صاحبة الإطلالة الأجرأ هذا العام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

شهد عام 2021 منافسة بين نجمات الفن على الظهور بإطلالات مختلفة تخطف الأنظار خلال الفعاليات المختلفة، ففي الوقت الذي اعتمدت فيه بعضهن على الظهور بإطلالات جذابة وأنيقة، تعمدت أخريات الظهور بتصميمات جريئة ومثيرة للجدل.

وحول صاحبة الإطلالة الأجرأ هذا العام، مع أول ساعات انطلاق فعاليات افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة، أثارت الفنانة نجلاء بدر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر "التريند"، بعد ظهورها بإطلالة جريئة على الريد كاربت، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الصدر.

وردت نجلاء على الانتقادات التي وجهت إليها خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر قناة "إم بي سي".

وقالت نجلاء: "فوجئت بالانتقادات وتوترت كثيرًا فالموقف الذي تعرضت له كان أكبر من تحملي.. الفستان من تصميم فريدة تمرازا وعند اختيارنا للفستان اخترت الأكثر جمالًأ وليس الأكثر عريًا".

وتابعت: الفستان لا يمكن تصنيفه بأنه الأكثر عريًا وهناك قماشة من نوع "الفيلية" ولكنها لم تظهر في الكاميرا، فهذا النوع من الأقمشة الخفيفة لا يتم التقاطهم من خلال الكاميرات، وأغلب الفنانين أشادوا بالفستان وقالوا لي "أنت لابسة قطعة فنية"

وأضافت: "أنا مش قصدي ارتدى فستان جريء وإلا كنت هفتح النص التاني من الفستان، بالإضافة إلى أن مواصفات العري غير موجودة في الفستان لأن منطقة الصدر متغطية، الفستان ليس مكشوف فصدري لم يكن ظاهرًأ كذلك نص بطني والجزء الأخر من الفستان طويل وذو رقبة وكم طويل".

واختتمت حديثها قائلة: "أنا فوجئت واتخضيت من اللي حصل والناس اللي حواليا قالولي مفيهوش حاجة وأنا الحمد لله حافظت على البطانة، ولا أقصد الإساءة لأي زميلة كما أن الأذواق تختلف، والمهرجانات تخاطب العالم ومواصفات فساتين السهرة في العالم مفتوحة وأكبر دليل على ذلك أن المحجبات يرتدين قطع من الملابس تحت الفستان".

والفستان جاء من تصميم فريدة تمرازا مصممة الأزياء المصرية، والمجوهرات من ديما جاليري، والمكياج بواسطة الميكب أرتيست هبة الششتاوي، بحسب ما أعلنت نجلاء عبر حسابها بـ"إنستجرام".