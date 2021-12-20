تأكل البرتقال بكثرة في الشتاء؟.. إليك ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

البرتقال من الفواكه الشائعة في فصل الشتاء، نظرًا لمذاقه اللذيذ بالإضافة إلى الفوائد الصحية المختلفة التي يقدمها.

ورغم فوائده إلا أن الإفراط في تناوله له العديد من الآثار الجانبية، نستعرضها لكم وفقا لما أوضحته الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية، في تصريحها لـ "الخليج 365".

فوائد البرتقال في النقاط التالية:

-غني فيتامين سي الذي يساهم في تقوية مناعة الجسم.

-مفيد لصحة الجلد.

-مفيد لصحة الأوعية الدموية.

-يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

-يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في محاربة مرض السرطان.

أضرار الإفراط في تناوله:

- خصوصا لمن يعانون من قرحة أو مشاكل في المعدة مثل الالتهابات أو القولون، يتسبب لهم في زيادة القرحة واضطرابات الجهاز الهضمي وألم القولون والإسهال.

- رغم أن الألياف الموجودة به مفيدة وتعطي إحساسا بالشبع إلا إن الإفراط في تناولها يسبب امتلاء المعدة، وبالتالي قلة القدرة على تناول أي أطعمة أخرى تحتوي على عناصر غذائية مفيدة، ما يؤثر بالسلب على صحة الجسم.

- احتوائه على المزيد من البوتاسيوم يجعل الإفراط في تناوله يؤثر على صحة الكلى، لذلك من الأفضل تحديد كمية البرتقال التي يجب تناولها يوميا.

- الكمية المحددة لتناول الفاكهة هي ٣ ثمرات يوميا، ولا بد أن تكون كل ثمرة متوسطة الحجم، وإذا كان أي شخص بيعاني من أي مشكلة من المشاكل التي تم ذكرها سابقا يجب تناول ثمرة واحدة فقط يوميا.