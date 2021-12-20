في الطقس البارد.. احذر النوم أثناء تشغيل المدفأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

مع اقتراب فصل الشتاء، يصبح تشغيل المدفأة الكهربائية هو الخيار المفضل لدى كثير من الأشخاص للشعور بالدفء.

ورغم أنه أمر مُحبب، إلا أن تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى وضعف الجهاز المناعي، بالإضافة إلى أن الهواء يصبح سامًا، وغيرها من الأضرار الصحية التي نذكرها لكم وفق ما أورد موقع "brightside".

- ألم في الصدر ومشاكل في القلب:

تطلق المدفأة الكثير من الحرارة، والتي بدورها تزيد من مستوى أول أكسيد الكربون داخل الغرفة، هذا هو السبب في أنه لا يوصى بإبقائها قيد التشغيل لفترة طويلة، لأن الحرارة ستزيد من مستويات ثاني أكسيد الكربون التي تكون ضارة بصحتنا، ما يساعد في حدوث ألم في الصدر والإصابة بمشاكل في القلب.

لذا يجب على الأشخاص المصابين بأمراض القلب ومرضى الربو تجنب استخدامها، لأنهم معرضون للخطر بشكل خاص.

- ضعف خصوبة الرجل:

التعرض للحرارة لفترات طويلة عاملاً مهماً في ضعف خصوبة الرجل، لذلك من الأفضل إيقاف تشغيل المدفأة والبدء في النوم في غرفة أكثر برودة.

- جفاف البشرة:

من أكثر مشاكل استخدام المدفأة الكهربائية، حيث يتسبب النوم طوال الليل في جفاف البشرة بسبب نقص الرطوبة، ويمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى تهيج بشرتك بسهولة والحكة.

- جعل الهواء في الغرفة سامًا:

إذا لم يتم تهوية غرفتك بشكل صحيح، يمكن أن يؤثر الاستخدام المفرط للمدفأة بالسلب على جودة الهواء الداخلي، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل الجهاز التنفسي مثل الربو، والحساسية.

- ضعف جهاز المناعة:

تعيش البكتيريا لفترة أطول في الهواء الجاف، هذا هو السبب في أن المدفأة يمكن أن تخلق بيئة تزدهر فيها البكتيريا، وبالتالي ضعف قدرة جهاز المناعي على مقاومة الأمراض والعدوي.

-تجنب استخدامها للأطفال:

يكون الأطفال أكثر حساسية للمدفأة لأن بشرتهم تجف بشكل أسرع، كما أن المخاط الموجود في الأنف المسؤول عن حبس البكتيريا يجف بسهولة في غرفة بها هواء ساخن، وعندما يجف المخاط، يضعف جهاز المناعة ويكون أكثر عرضة للعدوى.