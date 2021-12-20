إطلالات النجوم في مهرجانات 2021.. خطفت الأنظار وأثارت الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

حرص كثير من نجوم الفن الرجال خلال عام 2021، أثناء حضورهم فعاليات المهرجانات الفنية، على الظهور بأفضل إطلالة لخطف الأنظار والتألق.

وفي إطار ذلك، نرصد لكم أبرز إطلالات الرجال التي خطفت الأنظار خلال عام 2021، على النجو التالي:

- ظافر العابدين:

ظهر الفنان ظافر العابدين خلال مشاركته في فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة بإطلالة أنيقة، إذ ارتدى بدلة كحلي نسقها مع قميص أبيض فخم بقصة غير تقليدية، فجاء بكسر على منطقة الصدر، وبابيون باللون الأسود.

- آسر ياسين:

وأطل الفنان أسر ياسين مرتديا بدلة باللون الأسود، ونسق معها تيشيرت بنفس اللون، وحذاء أسود.

- إياد نصار:

وارتدى الفنان إياد نصار في حفل افتتاح مهرجان القاهرة في دورته الـ43، بدلة باللون الأزرق من خامة المخمل، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، ورابطة عنق بنفس لون البدلة، ونسق مع الإطلالة ساعة يد، ونظارة باللون الأسود.

- خالد سليم:

وكذلك ظهر المطرب خالد سليم ببدلة أنيقة باللون الأسود، مزينا بالتطريز من عند الياقة، ونسق معها قميص باللون الأبيض، وحذاء باللون الأسود، وذلك خلال مشاركته في اليوم الأول من مهرجان الجونة.

- خالد النبوي:

كما ظهر الفنان خالد النبوي بإطلالة كلاسيكية أنيقة مرتديا بليزر باللون الرصاصي الغامق، وبنطلون باللون الأسود، وتيشرت بنفس لون البنطلون، وذلك في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة.

- محمد فراج:

وارتدى الفنان محمد فراج في اليوم الرابع من الجونة بدلة كلاسيكية باللون البيج مزودة بأزرار باللون الأسود، وبنطلون كلاسيك باللون الأسود.

- كريم عبد العزيز:

وأطل الفنان كريم عبد العزيز بإطلالة كلاسيكية مميزة، حيث ارتدى بدلة باللون الأسود، بأكتاف من الستان الأسود، وكذلك رباط حول الوسط من نفس القماش، منسقًا معها قميص باللون الأبيض وبابيون أسود، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مهرجان القاهرة.

- أحمد حاتم:

وظهر الفنان أحمد حاتم بإطلالة كلاسيكية، فارتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وحذاء باللون الأسود، وذلك خلال حضورها اليوم الخامس من الجونة.