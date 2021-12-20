نيكول سابا بإطلالة أنيقة في حفل التجمع الخامس.. تشبه الملكات والأميرات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أحيت الفنانة نيكول سابا، حفلها في التجمع الخامس، بإطلال تشبه الملكات والأميرات، إذ ظهرت مرتدية فستانًا رائعًا من اللون الأبيض في فضي، بأكمام طويلة، ما جعلها تلفت الأنظار إليها بشدة، وسط صيحات وهتافات الإعجاب، وبحضور «كامل العدد».

تفاصيل فستان نيكول سابا في حفلها

ارتدت نيكول سابا فستان من تصميم بيت أزياء كميل شمعون، وهو مصمم أزياء لباني، تميز ببساطته ولونه الجذاب بين الأبيض والفضي، له حذام حدد الخصر، ضيقًا من أعلى ومن منطقة الوسط وحتى أسفل، وبقصة مرميد.

الفستان بروتال شفاف بأكمام شفافة، وعلى كتفيه ما يشبه الجناحات الطائرة، وتميز ظهره بأنه شفاف، وبه رسومات لامعة.

واختارت الفنانة نيكول سابا لإكمال «اللوك» تسريحة شعر هادئة مرفقة بغرة منقسمة من أعلى الجانبين، والشعر كان من تصفيف حسن بورجي.

أما الميكب فكان هادئا، مع عيون سموكي بأنامل الميكب أرتست الشهيرة زينة النجار، و«اللوك» من إبداع الاستايلست جوني ماتا.

والتقطت نيكول سابا الصور التذكارية مع القائمين على الحفل وبعض الجمهور، في أمسية مليئة بالغناء التي يعشق الجمهور سماعها.

شاركت «سابا» فديوهات وصور من الحفلة مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وتفاعل معها حمهورها عبر الإعجابات والتعليقات.

نيكول سابا تتعرض للانتقاد

جدير بالذكر، أن الفنانة نيكول سابا تتعرض أحيانًا للانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي، لعل آخرها منذ عدة أسابيع، حينما نشرت صورة جريئة لها، وكانت التعيلقات سلبية، من بينها: «ميصحش كده ليه كده»، و«إحنا قلنا أنت عقلتي يا نيكول حصل أيه»، و«على فكرة مش محتاجة الجرأة دي»، ولم تكن المرة الأولى التي تظهر بها بلوك جرئ.