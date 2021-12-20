طريقة عمل الكيكة العادية الهشة في البيت بوصفات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«الكيكة العادية الهشة».. واحدة من أكثرأنواع الكيكات استخدامًا في التورتة، إذ يمكن تزيينها وتناولها بشكل يومي مع الشاي والقهوة، وفيما يلي طرق مختلفة لعمل الكيكة العادية الهشة، بحسب الشيف فاطمة أبو حاتي، وسالي فؤاد.

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة

3 أكواب دقيق أبيض منخول.

نصف باكو بيكنج بودر.

كوب زيت نباتي.

3 بيضات.

فانيليا.

رشة ملح.

2 كوب سكر أبيض ناعم.

كوب لبن.

طريقة تحضير الكيكة العادية

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يوضع الدقيق في بولة عميقة مع والبيكنج بودر ورشة ملح وقلبيهم سويًا.

يخفق البيض في الخلاط أو من خلال المضرب الكهربائي على السرعة المتوسطة حوالي 3 دقائق.

يخلط البيض والفانيليا و2 كوب من السكر مع الاستمرار في الخفق حتى يذوب السكر، وتحصلي على خليط هش فاتح اللون.

يضاف الزيت واللبن مع الاستمرار في الخفق حتى تمتزج كل المكونات معًا.

يوضع خليط الدقيق مع الخليط السائل السابق مع تقليبهم برفق في اتجاه واحد حتى يختفي الدقيق نهائيًا.

في صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق يوضع خليط الكيك.

تدخل الصينية إلى الفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضح.

طريقة عمل الكيكة الهشة

2 ونصف كوب دقيق الكيك.

¾ كوب سكر.

كوب حليب.

½ كوب زبد، في درجة حرارة الغرفة.

3 بيضات، في درجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

رشة ملح.

طريقة تحضير الكيكة الهشة باللبن

في وعاء كبير، يوضع الدقيق والبيكنج باودر والملح، ويقلب جيدًا.

في وعاء كبير، توضع الزبدة والسكر، ويخفق لمدة 3 دقائق يُصبح القوام كالكريمة.

تضاف البيضة الواحدة تلو الأخرى مع الاستمرار بالخفق، ثم تضاف الفانيليا، وتخفق جيدًا.

يضاف خليط الدقيق بالتبادل مع الحليب، مع الاستمرار في الخفق حتى يذوب الدقيق تمامًا، ويُصبح القوام ناعمًا.

يسخن الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.

تدهن صينية الكيك بقليل من الزبدة، ثم يرش قليلًا من الدقيق، ويوزع فوق الزبدة.

يصب الكيك في الصينية، ثم توضع في الفرن لمدة 40 – 45 دقيقة.

يخرج الكيك من الفرن، واتركيه يهدأ، ثم اقلبيه في طبق التقديم، وقدميه مع المشروبات الساخنة.