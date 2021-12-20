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طريقة عمل حمص الشام المصري.. السر في «تكات» بسيطة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

07:40 م | الإثنين 20 ديسمبر 2021

حمص الشام

«حمص الشام» من المشروبات المصرية الأصيلة المرتبطة بالشتاء، والتي تساعد الأفراد وخاصة الأطفال على التدفئة، لذا تحرص الأمهات على تحضيره، ويبحثن عن أفضل الطرق التي تعطي نكهة ومذاقًا مميزًا لتحضيره في وقت سريع. 

ويعرض «هن» في التقرير التالي طريقة عمل حمص الشام المصري، بحسب ما قدمه خبراء الطهي على قناة «سي بي سي سفرة»، بوصفات سهلة ومميزة.

حمص الشام من الشيف شربيني

حمص 

كمون 

شطة 

طماطم 

ليمون 

ملح 

فلفل 

طريقة عمل حمص الشام

انقعي الحمص في ماء عدة ساعات. 

في حلة على النار ضعي الحمص مع الماء والبصل والطماطم، واتركيه ليغلي حتى ينضج الحمص.

قدميه بعد إضافة الملح والفلفل والشطة والليمون.

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حمص الشام من الشيف نجلاء الشرشابي

حمص 

ماء 

شطة ناعمة 

طماطم 

بصل 

ثوم 

عصير ليمون 

ملح

شرائح ليمون  للتزيين

طريقة تحضير حمص الشام

إسلقى الحمص فى الماء.

أضيفى الكمون الناعم والملح والشطة.

أضيفى البصل والثوم المفرومين والطماطم مقطعة أو صحيحة.

قدميه وزينيه بشرائح الليمون.

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حمص الشام من الشيف أميرة شنب

حمص 

ماء مغلي 

بصل 

ثوم صحيح 

بصل صحيح 

ملح 

فلفل 

طماطم صحيحة 

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم 

عصير ليمون 

شطة 

كمون 

طريقة تحضير حمص الشام من الشيف أميرة شنب

اسلقي الحمص مع ماء مغلي والبصل الطماطم والثوم والكمون.

ضيفي معجون الطماطم، واتركيه على النار حتى يغلي وينضج الحمص تماما.

ضيفي الشطة وعصير الليمون ثم يرفع ويقدم بالهنا.

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حمص الشام من الشيف زينب مصطفى

2 كوب حمص مسلوق  أو كمبوت

بصلة مفرومة

2 ثمرة طماطم  مكعبات

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 ونصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم

عصير ليمون

ملح 

فلفل أسود 

كزبرة جافة 

كمون 

شطة ناعمة 

ماء  حسب الحاجة

ليمون ودجز 

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طريقة حمص الشام

يشوح البصل والطماطم والثوم في الزيت على النار.

يضاف الماء وعصير الليمون والصلصة والكمون والكزبرة والشطة والملح والفلفل الأسود.

يضاف الحمص ويقلب كل الخليط.

تصب في الأكواب وتزين بقطع الليمون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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