طريقة عمل البطاطا الحلوة باللبن في 5 دقائق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع برودة الطقس، تلجأ ربات المنازل لعمل الأطعمة المرتبطة بفصل الشتاء التي تمنح الجسم الدفء، وتتمتع بقيمة غذائية عالية، لعمل البطاطا الحلوة والتي تعد من أبرز الأكلات المصرية المرتبطة بالجو البارد، ويمكن تقديم البطاطا بأكثر من وصفة شهية ولذيذة ومن بينها طريقة البطاطا الحلوة باللبن.

وعرضت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل البطاطا الحلوة بالللبن، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في 5 دقائق.

مقادير عمل البطاطا الحلوة باللبن

نصف كيلو بطاطا مسلوقة

3 بيضة

نصف كوب لبن

نصف كوب زبدة

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب سكر

كوب دقيق

باكو بيكنج بودر

طريقة عمل البطاطا الحلوة بالللبن

اخلطى البطاطا المسلوقة مع البيض واللبن والزبدة والسكر والفانيليا.

اخلطى الدقيق مع البيكنج بودر.

اخلطى المقادير معا، وقلبى برفق من أعلى لأسفل.

صبي المقادير في ورق كب كيك في قوالب كب كيك، وأدخليها الفرن حتى تمام النضج.

اتركيها لتبرد ثم زينيها بالكريم شانتي وقدميها.

بطاطا بالقشطة من الشيف غادة التلي

بطاطا مسلوقة شرائح

ماء سلق البطاطا

سكر بني

دقيق

عين جمل

قشطه بلدي

زبدة

قرفة

فانيليا

طريقة تحضير بطاطا بالقشطة

يشوح الدقيق في الزبدة على النار.

تضاف القرفة ويقلب كل الخليط.

تضاف ماء سلق البطاطا والسكر والفانيليا، ويقلب كل الخليط على النار حتى الغليان ويغلظ القوام.

ترص قطع البطاطا في بايركس، ويضاف على الوجه خليط البشاميل.

يرش الوجه بالسكر البني، وتوضع في الفرن حتى يحمر الوجه.

تضاف القشطة وتقدم.

صينية البطاطا الحلوة بالجوز من الشيف عماد الخشت

كيلو بطاطا حمراء مسلوقة بالقشر

كوب جوز محمص

كوب سكر بني

3 ملعقة كبيرة زبدة

كوب مارشميلو

كوب كريمة

طريقة تحضير صينية البطاطا الحلوة بالجوز

تقشر وتضرب البطاطا حتى تنعم مع القليل من الزبد والكريمة والسكر.

تفرد في صينية مدهونة بالزبد.

تسيح الزبد ويضاف السكر، ويقلب حتى يكرمل ثم تضاف الكريمة بحرص مع التقليب، ثم نضعها على سطح بارد.

يضاف الجوز المكسر ويخلط جيدا، ويصب ذلك فوق البطاطا.

يوضع المارشميلو ويحرق تحت الشواية، وتقدم ساحنة أو دون مارشميلو باردة في حرارة الغرفة.