الامارات | "لصوص ولكن ظرفاء".. سرقة 15.5 كيلو من الذهب والماس من "جوس ألوكاس".. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن "لصوص ولكن ظرفاء".. سرقة 15.5 كيلو من الذهب والماس من "جوس ألوكاس".. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على طريقة فيلم "لصوص ولكن ظرفاء" الذي قام على سرقة محل مجوهرات بحفر حفرة في المبنى لاختراق محل مجوهرات، اقتحم رجال مجهولون متجرًا شهيرًا للمجوهرات في منطقة فيلور الهندية وسرقوا 15 كجم من الذهب و500 جرام من الحلي الماسية بقيمة.

وشوهد شخص واحد فقط في لقطات كاميرات المراقبة وهو يحاول رش الكاميرات، لكن الشرطة قالت إن آخرين لا بد أنهم متورطون في الجريمة.

وفقاً للشرطة، فإن "الأوغاد" دخلوا صالة عرض "جوس ألوكاس" للمجوهرات من خلال قطعة أرض فارغة تقع بجوار صالة العرض، أو من الشرفة.

وارتدى الجناة أقنعة وجه داكنة مثل أقنعة احتفالات "الهالوين" ورشوا جميع كاميرات المراقبة وعددها 12 في صالة العرض قبل الشروع في السرقة.

تمكن الجناة من دخول صالة العرض من الجانب الخلفي للمبنى عن طريق حفر حفرة صغيرة في الجدار. سجلت الشرطة قضية وتقوم بفحص الدوائر التلفزيونية المغلقة من المناطق المجاورة بحثًا عن أدلة.

وزار الموقع نائب المفتش العام للشرطة ومدير الشرطة، وشكلوا أربع فرق خاصة للتحقيق في عملية السطو.

في غضون ذلك، قال المسؤولون إنهم عثروا على شعر مستعار وبعض الأدلة الأخرى من الموقع، لكنهم ذكروا أنه لا يمكن الكشف عن هذه التفاصيل.

وقال مصدر أمني: "لقد التقطت لقطات كاميرات المراقبة في المتجر اللصوص. ولكن لا يمكننا حتى الآن تحديد ما إذا كانوا شخصًا أم عصابة. لقد شكلنا أربعة فرق تحقيق خاصة. تم جمع بعض الأدلة. كما تم إحضار كلاب بوليسية إلى الموقع".

وقد لوحظ الحادث بعد أن فتح موظفو صالة العرض محل المجوهرات في صباح اليوم التالي للحادث.

ويتم استجواب العاملين في صالة العرض، فيما أخذت فرق الطب الشرعي أيضًا بصمات الأصابع ويقومون بالتحقق مع الموظفين.

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