4 أبراج الأكثر نشاط في 2022.. أنت منهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

في فصل الشتاء تزداد درجة الحرارة، وتتكاسل الأشخاص عن أداء مهاهم وأعمالهم، ونحتاج إلى بعض الوقت، للراحة والاسترخاء.

ولكن هناك بعض الأبراج ستحظى بالكثير من النشاط والطاقة مع بداية العام الجديد 2022، "الخليج 365" ينقل لكم ذلك كما ورد في موقع "timesofindia".

-برج الجدي

تعتبر سنة 2022 بداية نشاط وطاقة لأصحاب برج الجدي، وهذا يتماشى مع طبيعته الطموحة والموجه نحو العمل.

-برج السرطان

ستكون سنة مليئة بنشاط والحب في المجال المهني والعاطفي، ويتد هذا وقتا رائعا لتحقيق الاستقرار الذي تحلم به منذ فترة.

-برج الميزان

بداية هذه السنة مليئة بالنشاط في مجالك المهني، وستتحقق ما كنت تتمناه منذ فترة، وستلاحظ تغيير كبير في شخصيتك.

-برج الحمل

في نهاية هذه السنة تشعر ببعض الفوضى والكسل، ولكن سيتغير كل ذلك في بداية العام.