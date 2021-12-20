في البرد.. نصائح مهمة لحماية أطفالك وكبار السن من نزلات البرد والأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم ولمدة 48 ساعة تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في ظل وجود تقلبات جوية نتيجة الرياح الجنوبية الجافة القادمة من الصحراء الغربية.

وأضاف شاهين أنه خلال الـ 48 ساعة المقبلة هناك تقلبات في الأحوال الجوية لشدة تأثرها بالرياح الشمالية الغربية وستكون نشطة منذ الساعات الأولى من اليوم الأحد على كافة أنحاء الجمهورية.

وفي هذه الأجواء يجب أن نتبع نصائح مهمة للحماية من الأنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها الخطيرة المحتملة، والتي منها العادات الصحية الجيدة مثل تجنب الأشخاص المرضى وغسل اليدين في كثير من الأحيان.

وهنا نعرض لكم أفضل الطرق للوقاية من نزلات البرد في فصل الشتاء، وذلك كما ورد في موقعي "timesofindia" و "healthline".

- التطعيم

يجب الحرص على تناول تطعيم الأنفلونزا كل عام لتجنب التعرض لنزلات البرد، وخصوصا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال.

- الاهتمام بالنظافة

يجب أن تعلموا أطفالكم المحافظة على غسل اليدين بالطريقة الصحيحة (استخدام الصابون والمياه الجارية لمدة 20 ثانية).

الاهتمام بتنظيف المنزل، وبشكل خاص الأماكن التي يلمسها الاطفال، مثل الأرض، الأوعية، الخزائن المنخفضة، الطاولات والكراسي ومقابض الأبواب.

-الإكثار من تناول السوائل والفواكه

السوائل والأغذية التي تحتوي على فيتامين سي بكثرة (كالبرتقال واليوسفي والجوافة والكيوي)، تساهم في الوقاية من نزلات البرد وتقوية المناعة.

-تناول الخضروات بكثرة

تحتوي الخضروات على المواد المضادة للأكسدة التي تساعد في التخلص من المواد السامة وتساعد على تقوية جهاز المناعة في الجسم، لذلك يجب أن تتناولها بكثرة.

-ارتداء الملابس القطنية

تساعد الملابس القطنية على امتصاص العرق، وبالتالي الحفاظ على درجة حرارة الجسم متوازنة، ومنع التعرض لنزلات البرد.