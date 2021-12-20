مشروبات وأكلات لذيذة تمنحك الدفء في الشتاء.. سعرها رخيص

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عندما يهل الشتاء ببرودته، يحتاج الجسم إلى مشروب دافيء ولذيذ، ووجبة خفيفة ساخنة، من أجل التدفئة، لعل أبرزها: «مشروب السحلب، العدس، حمص الشام» وغيرها الكثير، وفيما يلي طريقة عمل تلك المشروبات والأكلات، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي، وفاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل شوربة العدس

كوب عدس أصفر.

ثمرة بصل متوسطة الحجم.

2 ثمرة بطاطس متوسطة الحجم.

3 ثمرات جزر كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

5 أكواب من الماء المغلي.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة تحضير شوربة العدس

ينقى العدس والتخلص من الحصى والشوائب، لعمل شوربة العدس.

يغسل العدس بالماء الجاري جيدًا.

يقشر الجزر والبطاطس، ثم يقطع إلى مربعات، يفرم البصل.

يوضع العدس والبطاطس والجزر والبصل في الزيت في إناء على النار، ويتم التقليب قليلاً.

يضاف الماء المغلي، ويترك المزيج معا على النار حتى السلق لمدة 45 دقيقة.

يرفع الخليط من على النار، ويتم خلطه في الخلاط الكهربائي جيدا.

تعاد الشوربة مرة أخرى إلى الإناء على النار، ويتم إضافة الملح، والفلفل الأسود، والكمون، والكركم، وتترك لمدة 5 دقائق.

تصب في طبق التقديم، وتقدم ساخنة وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل السحلب

كوب لبن بودرة.

كوب سكر بودرة.

كوب أرز مطحون أو دقيق أرز.

3 ملاعق كبيرة نشا.

جوز هند.

فانيليا.

لبن.

عسل.

للتزيين:

سمسم محمص.

فول سوداني.

طريقة تحضير السحلب

ابدئي بخلط المكونات الرئيسية: السكر البودرة واللبن البوردة والأرز المطحون والنشا مع الفانيليا وجوز الهند، وجزء من السمسم المحمص.

توضع كمية من الخليط على اللبن حسب الكمية، وقلبيهم على النار.

يضاف العسل للتحلية حسب الرغبة.

يصب السحلب فى كوبايات، ثم ضيفى الفول السودانى المجروش والسمسم المحمص على الوجه، وقدميه للاستمتاع بالدفء.

طريقة عمل حمص الشام

حمص شام مسلوق.

بصل.

طماطم.

ثوم.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

هوت صوص.

خطوات تحضير حمص الشام

- حضري إناء، وضعي به الحمص، ثم ضيفي الطماطم مقطعة أرباع.

- ضيفي البصل، ثوم صحيح، وهوت صوص، وفلفل حار.

- تبلي بالملح والفلفل، واتركيه ليغلي.

- قدميه مع الفلفل الحار.