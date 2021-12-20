نسرين طافش تستعرض رشاقتها بملابس صيفية: «إنتي مش سقعانة؟» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع فيديو استعرضت من خلالها رشاقتها البدنية في الجيم.

وظهرت الفنانة نسرين طافش في الجيم وهي مرتدية الملابس الصيفية، وتقوم ببعض التدريبات البدنية البسيطة، وعلقت على الفيديو قائلة: «أنا على طول الطريق»، وتفاعل معها متابعيها على مقطع الفيديو.

وكانت من بين التعليقات التي تلقتها نسرين طافش على مقطع الفيديو: «ما شاء الله عليكي.. أنتي مش سقعانة في الجيم.. أحلى حاجة الرياضة.. أحلى حد بيلعب رياضة والله».

نسرين طافش في مهرجان القاهرة

وكانت الفنانة نسرين طافش، لفتت الأنظار بأناقتها خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الماضي، بدورته الـ43، إذ اختارت ارتداء فستان من اللون الأزرق الزهري من القماش المخملي، وجاء الفستان من صيحة «أوف شولدر»، مزينة الإطلالة بلمسات من المجوهرات الفخمة والمميزة.

واعتمدت الفنانة نسرين طافش على تسريحة الشعر المموج المنسدل على الكتف، بينما اختارت مكياج بألوان محايدة، وتفاعل معها متابعيها وقتها بالتعليقات، من بينها: «أحلى واحدة في أي مناسبة، فيه حد يخض كدة بحلاوة، شوف إزاي جميلة، وإنتي كدة رايقة، القمر ظهر يا جماعة، حلوة الحلوين».