ابنة عفاف راضي تكشف عن تعرضها للتحرش: «دخل بيتي ومحدش كان هيصدقني من 3 سنين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

للمرة الأولى كشفت المطربة الشابة مي كمال، ابنة الفنانة عفاف راضي، عن تعرضها للتحرش من خلال منشور شاركت به متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأرفقت المطربة مي كمال «سكرين شوت» عن المحادثات بينها وبين المتحرش قائلة: «أكتر حاجة مستفزاني إني لو كنت طلعت ووريت الـscreenshots دي للناس من ٣ سنين يمكن مكانش الشاب ده كمل تحرش في البنات كده».

وتابعت: «بس حسيت إني أولا مش عايزة أي حد مخه مريض يرمي عليا أنا اللوم إن أنا بتاعة مشاكل، و برضو للأسف من كم الاعتذارات اللي قعد يعتذرهالي، ساعتها أنا صدقت أن دي أول مره يتكلم كده و استحرمت اسوّأ سمعته من موقف واحد ومحططلوش في مخي ساعتها عنوان المتحرش».

واستكملت أيضًا في منشورها: «البني ادم ده تعريف المتحرش المستهتر الساذج، لأن ده واحد دخل بيتي وقابل جوزي، وعارف هو ممكن يشوف مننا عواقب شكلها إيه، ومع ذلك قرر يقول لي الكلام ده وفي chat.. لكن في غيره مش أغبية كده و بيتحرشوا face to face و ينكروا و ده المخيف اكتر».

واختتمت مي كمال في منشورها: «فيا ريت أي واحد يفكر ياخد السكه دي مع أي واحدة في الـmusic scene أو غيره يكون متأكد إن مفيش مساحه للسكوت عن القرف ده، وأن بسهوله جدًا حياته الشخصية والمهنية وكل علاقاته في المجال، وبره المجال هتنتهي».

مي كمال تقدم أولى حفلاتها

وكانت المطربة مي كمال، ابنة المطربة عفاف راضي، تستعد لإحياء أولى حفلاتها الغنائية الجماهيرية، التي سيحتضنها مسرح معهد الموسيقى العربية في تمام الثامنة مساء السبت 4 ديسمبر الجاري.

كما احتفلت «مي» مع جمهورها بإطلاق أجدد أغنياتها المصورة «اضحكلها»، التي تعد بداية انطلاقتها الفنية الرسمية كأول أغنية أصلية تطلقها في شكل فيديو كليب مصور.