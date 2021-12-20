5 فوائد مذهلة لتناول البروكلي.. هتخليه أساسي في كل وجباتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

البروكلي من المواد الغذائية الطبيعية، التي تعود على الجسم بفوائد صحية متعددة، خاصة أنه من النباتات التي تحتوي على نسبة قليلة من الكربوهيدرات، وغني بالألياف، وفيتاميني «سي» و«ك»، بالإضافة إلى عناصر غذائية أخرى، تضعه ضمن أولويات الأطعمة الرئيسية في المنزل، إذ أشار خبراء التغذية جينيفر فايس وسارة بيترنيل وكيم دينهاوس، عن 5 فوائد لتناول تلك الثمرة المهمة.

5 فوائد لتناول البروكلي

تقوية المناعة

يضم البروكلي، كثير من المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على إصلاح الخلايا التالفة، لمقاومة الأمراض والالتهابات المختلفة بشكل أفضل، إذ يوضح الخبراء أنه يحتوي على نوعين محددين من مضادات الأكسدة القوية، السولفورافان والإندول، اللذان يعملان كمنظم لإنزيمات إزالة السموم، التي تحمي الخلايا.

حماية القلب

ارتفاع مستوى الكوليسترول في الأوعية الدموية، يؤدي إلى تشكل طبقة اللويحات الدهنية، التي بدورها تتسبب في تعطل الدورة الدموية، مع ذلك فإن مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها البروكلي، تعمل على منع الإصابة بأمراض القلب، من خلال حماية أو تقوية وظيفة الأوعية الدموية، وتقليل نمو الرواسب الدهنية في جدران الأوعية الدموية، التي تتحول في النهاية إلى لويحات.

تحسين المزاج

البروكلي يحتوي على الكروم، الذي يعمل على تأثير النوربينفرين والميلاتونين والسيروتونين، فالأطعمة التي نتناولها لها تأثير على الهرمونات في الجسم، مثل الشوكولاتة التي تزيد من السعادة، لأنها ترفع من مستويات السيروتونين.

حماية الكبد

الكبد يعمل على إزالة السموم من الجسم بالمادة الصفراوية التي يفرزها، ويعمل البروكلي على زيادة كمية الإنزيمات التي يمكن أن تحمي الكبد من السمنة وتراكم السموم، كما أن الإندول، الموجود في البروكلي له تأثير مضاد للالتهابات على الكبد.

حماية المفاصل

عند تناول البروكلي، يعمل على حماية الغضروف الموجود في المفاصل من الالتهاب، الذي يؤدي إلى هشاشة العظام، وتعتبر أفضل طريقة، لتناوله هي طهيه بالبخار.