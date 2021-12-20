الامارات | فتاة تنهي حياتها بعد انتحار مزيف لصديقها

شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تنهي حياتها بعد انتحار مزيف لصديقها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت فتاة منتحرة بعد أن سمعت بوفاة صديقها، ليتضح، لاحقًا، أن قصة الانتحار كانت مؤامرة من قبل صديقها وصديقه لإقناع والدي الفتاة بالموافقة على علاقتهما.

وذكرت تقارير عدة نشرتها الصحافة الهندية حول الحادث أن الفتاة ساكاما وصديقها أرون كانا على علاقة، لكن ساكاما لم تستطع إقناع أسرتها بالموافقة على نفس الشيء.

طلب آرون من صديقه جوبال الاتصال بوالد ساكاما وتقديم نفسه كشرطي لإبلاغ أسرتها بقصة الانتحار المفبركة.

أخبر جوبال والد سكاما، ويدعى براجوال، أن آرون حاول الانتحار وكان في المستشفى.

ثم طلب من والدها ترتيب حفل زفاف آرون وسكاما، وإلا فسوف يواجه اتهامات جنائية لعائلة المرأة.

سارت المؤامرة كما خطط آرون، حيث طلبت براجوال من ابنته ساكاما الحضور إلى مركز الشرطة وأبلغها بمحاولة انتحار آرون.

وبحسب ما ورد في الصحافة الهندية، أنهت ساكاما حياتها بعد أن سمعت عن انتحار آرون، وكتبت رسالة انتحار تشير إلى علاقتهما والمعارضة التي واجهتها من قبل عائلتها.

سجلت أسرة ساكاما قضية ضد آرون وجوبال لانتحال شخصية رجل شرطة أثناء مكالمة هاتفية وفبركة قصة انتحار مزيفة دفعت ساكاما إلى إنهاء حياتها.

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