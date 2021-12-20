الامارات | كلب يهاجم طفلاً بطريقة مروعة.. نزع ذراعه ومضغها

شكرا لقرائتكم خبر عن كلب يهاجم طفلاً بطريقة مروعة.. نزع ذراعه ومضغها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقد الطفل أكسل فوستر، البالغ من العمر 4 أعوام، ذراعه من الكتف إلى أسفل بعد تعرضه لهجوم مروع من كلب في بلدة تيكومسيه بولاية أوكلاهوما الأمريكية، ولم تنجح محاولات إعادة الذراع إلى كتف الطفل مرة أخرى.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" انتزع الكلب ذراع الصبي بالكامل، وذكرت الشرطة أنها حينما وصلت إلى مكان الحادث حاول أفرادها استعادة الذراع من الكلب لكنه زاد في وحشيته وأصبح أكثر عدوانية تجاههم وبدأ في مضغ الذراع.

وحاول رجال الشرطة وقف نزيف الطفل بواسطة ربط كتفه، وفوراً تم نقل الطفل إلى المستشفى وباءت محاولات إعادة ربط الذراع بالكتف مرة أخرى بالفشل.

وقالت ديستني ماكدو، والدة الطفل: "أسرعنا إلى المستشفى وذراعه مقطوعة من جسده، والآن هو يكافح للحفاظ على حياته".

وتحقق الشرطة الأمريكية في الواقعة حيث قد تتم إدانة أسرة الطفل وتوجيه تهمة الإهمال لهم إذا ثبت أن الطفل لم يكون تحت إشرافهم وقت الهجوم.

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