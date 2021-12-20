كورونا اليوم: مفاجأة بشأن "أوميكرون".. والمتحور قد يكون بداية نهاية الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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اكتشاف علاقة بين متحور "أوميكرون" وفيروس مختبري

يزعم علماء معهد علم الوراثة وعلم الأحياء التنموي التابع لأكاديمية العلوم الصينية، أنه من غير الممكن حصول هذه التغيرات في متحور "أوميكرون" في الإنسان فقط.

ووفقا لهم، من المرجح جدا أنه لحصول هذا العدد الكبير من المتغيرات في متحور "أوميكرون" كان عليه أولا "القفز" من الإنسان إلى الفئران ومن ثم العودة إلى الإنسان، ويقول البروفيسور قسطنطين كروتوفسكي من قسم علم الجينوم والمعلوماتية الحيوية في جامعة سيبيريا الفدرالية، وجامعة غوتنغن الألمانية، في حديث لصحيفة "إزفستيا"، "قدم العلماء في المقال دليلاً مقنعًا على أن أوميكرون عمل قفزة مزدوجة"، وفقا لروسيا اليوم.

بحث علمي تونسي: متحور "أوميكرون" قد يكون مؤشرا على بداية نهاية الفيروس

توصل بحث تونسي لمتخصصين في البيولوجيا إلى أن متحور "أوميكرون" الذي يبدو أقل خطورة من سلالات الفيروس التاجي السابقة قد يكون مؤشرا على " بداية نهاية الفيروس وإضعافه".

ونقل موقع "موزاييك" عن أحمد الرباعي، الباحث بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس ومنسق البحث الإيلافي حول "الكوفيد 19 والعوامل الوراثية المؤثرة في خطورة الإصابة" أن هذا الاستنتاج توصل إليه خبراء بهذا المشروع الذي كشف عن نتائجه في جامعة صفاقس، وعن المشروع، أوضح الرباعي في تصريحات إعلامية أنه "انطلق منذ أكثر من سنة بالاشتراك بين جامعات صفاقس والمنستير وتونس المنار وعدد من المؤسسات الاستشفائية الجامعية منها المستشفى العسكري بتونس والمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والمستشفى الجامعي الهادي شاكر أدرك حاليا مرحلة متقدمة تقدر بحوالي 80 بالمائة من أهدافه من الناحية العلمية والانعكاسات المجتمعية للدراسة والنصائح التي يمكن أن تنبثق عنها"، وفقا لروسيا اليوم.

روسيا تختبر قريبا أدوية لعلاج كوفيد وقمع تكاثر فيروساته

قال ألكسندر غينسبرغ مدير معهد "غاماليا" لعلوم الأوبئة والبيولوجيا، أنه من المقرر أن تبدأ في النصف الثاني من عام 2022، التجارب السريرية لدواء ضد كوفيد، يستطيع سحق تكاثر الفيروس.

وأضاف: "وصل تحضير أدويتنا الوطنية إلى درجة عالية، والتي نأمل أن تبدأ الأسابيع القليلة القادمة التجارب السريرية عليها، وقال: "هذه كيمياء منخفضة الوزن الجزيئي، ستعمل بشكل مباشر على قمع تكاثر الفيروس لدى المرضى الذين هم بالفعل في مراحل شديدة الخطورة، وهذا دواء كذلك ضروري للغاية لأنه عمليا سيوفر الضمان للمريض الذي لم يحصل على إعادة التطعيم"، وفقا لروسيا اليوم.