حفاظا على دفء أطفالك.. كيف تختارين ملابسهم في الطقس البارد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

موجة من الطقس البارد تتعرض لها البلاد، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات حرارة الجو بشكل ملحوظ، وقالت إن الطقس سيكون مائل للبرودة خلال ساعات النهار، على أن يكون شديد البرودة خلال ساعات الليل في كافة المحافظات.

ومع تغير الطقس تنشغل معظم الأمهات بكيفية اختيار الملابس المناسبة لأطفالهن، تجنبًا لتعرضهم لنزلات البرد وأمراض الرئة، وكذلك الحفاظ عليهم دافئين.

ونستعرض فيما يلي بعض الأفكار والنصائح لاختيار ملابس الأطفال خلال الطقس البارد، لحمايتهم من نزلات البرد، وفقًا لموقع saisivahospital.

-البقاء دافئًا

يعد اختيار الملابس المناسبة التي ستبقيك أنت وأطفالك دافئين أثناء الأنشطة المختلفة أمرًا مهمًا للغاية، فيجب على الأطفال ارتداء جاكيت دافئ ومقاوم للماء مع أغطية رأس وقفازات.

يفقد الأطفال حرارة الجسم بشكل أسرع من البالغين، لذلك يجب التأكد من أن الطفل يأخذ فترات راحة داخلية كل 30 إلى 40 دقيقة.

-كيفية ارتداء أطفالك الملابس في الشتاء

اضبطي الملابس الشتوية وفقًا لاحتياجات الأطفال، وضعي طبقة إضافية من الملابس للرضع والأطفال الصغار حيث يرتديها البالغون في نفس الظروف.

-الحفاظ على التعرض إلى الحد الأدنى من البرد:

لا يتمتع الرضع والأطفال الصغار بنفس درجة تحمل البرد مثل البالغين، لذا تأكد من أن الطفل يقضي وقتًا أقل في الخارج.

-ارتداء إكسسوارات الشتاء:

لا تنس ارتداء أحذية دافئة، وقفازات أو جواكيت، والقبعات التي تحدث فرقًا كبيرًا في رفاهية أطفالك ورضعك، كما أن أرضية المنزل شديدة البرودة أيضًا، حتى بعد ارتداء الجوارب، من الأفضل أن يكون لديك أحذية للأطفال في المنزل.

-ملابس الأطفال حديثي الولادة :

عليكي تدفئة طفلك جيدًا، مع مراعاه ان تختاري ملابس قطنية، خاصة تلك الملابس التي تلامس جسمه بشكل مباشر.

-ملابس الأطفال من 7 شهور إلى عام:

يجب عليك أن تعرفي أنه كلما زادت حركة الطفل، كلما تطلّب هذا أن يرتدي ملابس أكثر تكون ثقيلة لأن طفلك يتعرض للهواء بشكل أكثر من الطفل الرضيع، بحيث يمكن أن تزيدي قطعة إضافية على ملابس حديثي الولادة.

-ملابس الأطفال بداية من سنة إلى 3 سنوات:

يجب أن تنتبهي وأن تختاري ملابس طفلك بعناية بمجرد أن يبدأ المشي، لأن الأطفال في هذه الفترة تكون كثيرة الحركة، فيجب تدفئتهم بشكل جيد، فيراعى ارتداء الجاكيت الثقيل عند الخروج من المنزل، وتدفئة القدمين بالجوارب داخل وخارج المنزل.