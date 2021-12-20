برد الشتاء بدأ.. 10 نصائح تجنبك المضاعفات الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات حرارة الجو بشكل ملحوظ، حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت إن الطقس سيكون مائل للبرودة خلال ساعات النهار، على أن يكون شديد البرودة خلال ساعات الليل في جميع المحافظات.

وفي هذا الطقس البارد وتساقط الأمطار يضطر البعض إلى النزول بالشارع لممارسة يومهم الطبيعي سواء كانوا طلاب يتوجهون إلى المدارس والجامعات أو الموظفين، لذا نقدم مجموعة من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها لتجنب الإصابة بمضاعفات صحية، خلال الطقس البارد، وفقا لموقعي "storagewest" و"healthline".

- تجنب قيادة السيارة في هذه الأجواء، لأن مخاطر حوادث السير تزداد في ظل تساقط الأمطار.

- احذر لمس أعمدة الإنارة أثناء المطر، لأنها قد تسبب الصعق الكهربائي.

- يفضل البقاء داخل سياراتك إذا واجهتك أمطار كثيرة للحفاظ على سلامتك.

- الحرص على ارتداء الكمامة حفاظا على سلامة الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي.

- الحرص على الابتعاد عن المباني القديمة، لأن الأمطار يمكن أن تؤدي إلى تساقط أجزاء من المباني.

- ارتداء الملابس القطنية الثقيلة ذات الكم الطويل، وعند الخروج مساءً، يُنصح بأخذ جاكت خفيف أو شال.

- ينصح بتناول كميات من الخضروات والفواكه، لاحتوائها على فيتامين c.

- الحرص على تناول وجبة الإفطار ثم كوب من اللبن بالعسل أو كوب عصير البرتقال أو الليمون أو أي فاكهة من فواكه فيتامين سي.

- يفضل تجنب المشروبات التي تحتوي على كافيين، كالقهوة والنسكافيه والشاي، والإكثار من شرب المشروبات العشبية مثل الزنجبيل والقرفة والنعناع والليمون الساخن، السحلب، وتناول شوربة الدجاج.

- تناول كوب من الماء الفاتر قبل الخروج من المنزل.