10 إطلالات استحقت لقب الأكثر تميّزاً في عام 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - شكّل العام الجاري فرصة لعودة الاحتفالات والمهرجانات العالميّة المباشرة، بعد غيابها في الفترة السابقة نتيجة الوضع الصحّي الذي فرضته جائحة كورونا. وقد رصدنا العديد من الإطلالات اللافتة على البساط الأحمر، واخترنا منها 10 تستحق لقب "الأكثر تميّزاً في عام 2021".

- كان آخر هذه الإطلالات تلك التي اعتمدتها النجمة الأميركيّة جينيفر لاورنس في الخامس من الشهر الجاري، حيث ظهرت في الفترة الأخيرة من حملها بكامل إشراقها في حفل للترويج لفيلمها الأخير على منصّة Netflix. وقد تألّقت بثوب باللون الذهبي تزيّن بالشراريب الطويلة وحمل توقيع دار Dior، وفق ما ذكر موقع "العربية".