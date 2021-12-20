متحور أوميكرون.. ألم محدد يحدث لدى المرضى الذين أصيبوا بالمتغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أدى الانتشار السريع لمتغير أوميكرون إلى زيادة المخاوف من أن كورونا قد يضعف الدفاعات المناعية الحالية التي ينتجها اللقاح، كما حذر طبيب من أن هناك ألم معين ينتشر على نطاق واسع، لدى المرضى المصابين بهذا المتحور الجديد.

تم التعرف على متغير أوميكرون كسلالة خطيرة ومتحورة للغاية، حيث لاحظ الباحثون أكثر من 30 تعديلاً على بروتين سبايك، يُخشى حاليًا من السلالة، المعروفة علميًا باسم B.1.1.529 ، لقدرتها على الانتشار بشكل أسرع من السلالات السابقة ومنحها مقاومة أكبر للدفاعات المناعية الحالية.، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

مع استمرار الفيروس في الانتشار، تزداد كذلك الجهود العلمية العالمية لتوسيع فهم السلالة الجديدة، في التطورات الأخيرة، لاحظ الطبيب أونبين بيلاي، من وزارة الصحة بجنوب إفريقيا تقارير واسعة النطاق عن آلام الجسم المفرطة بعد الإصابة بالمتغير.

وقال بيلاي، إنه يرى الكثير من المرضى يعانون من "آلام كثيرة في الجسم، وتم الإبلاغ أيضًا عن حالات التعرق الليلي التي تترك الفراش مبللًا، وفقًا للطبيب.

كما أشار الطبيب العام إلى أن المرضى الذين تم تلقيحهم بشكل عام كانوا "أفضل بكثير" بعد تعاقدهم مع البديل.

يعد ألم الجسم من الأعراض الشائعة للعدوى، حيث يستخدم الجسم الالتهاب لمحاربة العدوى أو مسببات الأمراض الأخرى.

توضح الهيئة الصحية البريطانية: "يعاني بعض الأشخاص من آلام منتشرة يمكن أن تظهر وتختفي لبعض الوقت ثم تتلاشى."

وصفت تقارير عن إصابات بسلالات سابقة ألمًا شديدًا في الكتف والذراعين بعد الإصابة بـ كورونا.

غالبًا ما تحدث هذه المشكلات جنبًا إلى جنب مع تصلب في الذراعين وضعف في بعض العضلات.

وأضافت الهيئة الصحية: "ستتحسن العديد من هذه المشاكل مع تحسن حالتك، ولكن إذا كنت تعاني من مشاكل خطيرة، فاتصل بعيادة طبيبك للتحدث إلى الطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي".

يعاني بعض الأشخاص أيضًا من شعور غريب أو متغير مثل التنميل أو الإبر والضعف في الذراعين أو الساقين.

كما أوضحت النتائج الأخيرة الصادرة عن مركز السيطرة على الأمراض (CDC) ملامح أعراض المتغير، مما يشير إلى أن السعال والتعب كانت الأعراض الأكثر شيوعًا.