ثوم وفطر وزنجبيل.. أفضل 7 أطعمة لعلاج السعال خلال الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

إن السعال هو أحد الأعراض الرئيسية لمجموعة من الحالات المرضية التي تنتشر بشكل كبير خلال فصل الشتاء، مثل البرد والربو. والالتهابات الفيروسية تعتبر السبب الرئيسي للسعال خلال فصل الشتاء، وهي التي تسبب التهاب الشعب الهوائية وتؤدي إلى المعاناة من السعال، بحسب ما نشره موقع "بولدسكاي" Boldsky المعني بشؤون الصحة والتغذية.

وتنشط معظم الفيروسات وتتكاثر خلال فصل الشتاء. ويعمل نظام المناعة، لمحاربة تلك العدوى الفيروسية، على رفع درجة حرارة الجسم لجعل البيئة غير مواتية لنمو الفيروسات. كما أنه يوسع الأوعية الدموية بحيث يمكن لأكبر قدر من الخلايا المناعية أن ينتقل بسرعة إلى المناطق المصابة، ويمكن أن يؤدي هذا أحيانًا إلى التهاب الشعب الهوائية، مما يؤدي إلى انسداد الأنف واحتقان الرئة وبالتالي السعال، وفق ما ذكر موقع "العربية".

ويوجد بعض العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في علاج الأعراض الخفيفة لنزلات البرد والإنفلونزا المصحوبة بالسعال، وتوفير الراحة السريعة بالإضافة إلى تعزيز المناعة، وهي كما يلي:

1. الزنجبيل

يعد الزنجبيل واحدًا من أفضل الأطعمة لعلاج السعال، لأنه يحتوي على مركبات نشطة مثل الجنجرول ذات الخصائص القوية المضادة للالتهابات. ويساعد الزنجبيل أيضا في استرخاء وتهدئة عضلات الشعب الهوائية وعلاج الالتهابات بسبب خصائصه المضادة للميكروبات.

2. الثوم

يشتهر الثوم بخصائصه المضادة للفيروسات وللالتهابات. ويحتوي الثوم على مركب الأليسين الذي يكافح السعال بشكل فعال. ويعد الثوم من أفضل أنواع التوابل في المطبخ ويمكن إضافته إلى أي أطعمة لمنحها مذاق متميز والحصول على الفوائد أيضًا.

ويمكن أيضًا دهن الثوم موضعياً عن طريق إضافة عدد قليل من فصوص الثوم إلى زيت السمسم والتسخين ثم وضعه على الصدر أو القدمين للتخفيف من السعال. كما أن مضغ عدد قليل من فصوص الثوم يخدم الغرض أيضًا خلال أشهر الشتاء الباردة.

3. حساء الدجاج

إن لحساء الدجاج طريقة صحية ولذيذة لعلاج السعال. فوفقًا لدراسة حديثة، يعتبر حساء الدجاج علاجًا للعديد من التهابات الجهاز التنفسي العلوي مثل السعال.

وعند طهي الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الدجاج، فإنها تطلق الحمض الأميني السيستين الذي يساعد في علاج السعال الحاد.

ويساعد حساء الدجاج أيضًا في تعزيز جهاز المناعة، وإزالة احتقان الأنف وتخفيف المخاط حتى يمكن السعال بسهولة.

4. فواكه حمضية

تمتلئ الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون بفيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية ويمكن أن يساعد في علاج أعراض السعال.

ومن المعروف أيضًا أن فيتامين C الموجود في الحمضيات الشتوية يعزز جهاز المناعة ويعالج مشاكل الإنفلونزا والصفير والتهاب الشعب الهوائية، التي تتسبب في المعاناة من السعال.

5. حليب الكركم

يُعد حليب الكركم، أو ما يسمى بالحليب الذهبي، اختيارًا رائعًا لعلاج السعال خلال فصل الشتاء. يساعد الكركم من خلال مركباته المضادة للالتهابات والأكسدة بشكل طبيعي في طرد السموم التي تسبب انسداد الجهاز التنفسي.

ويمكن أن يساعد حليب الكركم بفضل الخصائص المضادة للميكروبات في القضاء على الالتهابات المسببة للسعال والتهاب الحلق.

6. السردين

تحتوي أسماك السردين على نسبة عالية للغاية من أحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تساعد في تقليل فرص انتشار الفيروسات في الجسم بشكل عام وتعزيز جهاز المناعة.

ووفقا لدراسة علمية، يرتبط تناول الأحماض الدهنية أوميغا-3 بعلاج العديد من أعراض أمراض الجهاز التنفسي، من بينها السعال.

7. الفطر

في الطب القديم، اُستخدمت الأطعمة الشتوية مثل الفطر كوسيلة طبيعية لعلاج الالتهابات الفيروسية وتعزيز المناعة. ويمكن أن يكون الفطر فعالاً ضد العديد من الالتهابات الفيروسية التي تسبب السعال في الشتاء كما يمنع تكاثره.

وعلى الرغم من أن الأدلة تشير إلى أن بعض أنواع الفطر يمكن أن تكون ضارة، إلا أن أنواعًا أخرى مثل فطر الأزرار والشيتاكي والمحار يمكن أن تكون أفضل خيار لعلاج السعال.