أحدث صيحات فساتين الزفاف في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت كيرين فيزنر، من رابطة منظمي حفلات الزفاف الألمان، إن فساتين الزفاف في 2022 تسلط الضوء على الأكمام، حيث تخطف الفساتين الأنظار إليها بالأكمام المنتفخة، التي توحي بالفخامة والأبهة.

وأضافت فيزنر أن الأكمام القابلة للخلع تشهد رواجاً كبيراً هذا الموسم، مشيرة إلى أنها تمنح الفستان طابعاً متغيراً ومتجدداً، وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

وأشارت فيزنر إلى أن فساتين الزفاف تتألق بفتحة ساق عالية، تضفي عليها طابعاً جريئاً يبوح بأنوثة العروس.

كما تمثل بدلة الزفاف أحد الاتجاهات الرائجة بقوة هذا الموسم، وتناسب في المقام الأول العروس ذات الشخصية العملية.

وبالنسبة للألوان، فإن موضة فساتين الزفاف تشهد هذا الموسم رواجاً كبيراً لدرجات الكريمي والشمبانيا والباستيل كالوردي، إلى جانب الأبيض الكلاسيكي.