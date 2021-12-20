سبب غير متوقع لتشكل قشرة الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

دائمًا ما يكون سبب ظهور القشرة هو فطر يسمى Malassezia globose ولكنه يزداد سوءاً بسبب عدد من خيارات نمط الحياة السيئة.

ويعاني واحد من كل شخصين في العالم من قشرة الرأس في مرحلة ما من حياته، ولدينا جميعاً فطر Malassezia globose على فروة رأسنا يعيش على الزيوت التي ينتجها الجلد، ومع ذلك، فإن بعض الناس لديهم حساسية تجاه حمض الأوليك الذي تنتجه هذه الفطريات وهذا ما يسبب قشرة الرأس، وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

وهناك أشياء أخرى يمكن أن تجعل الأمر أسوأ، من التغيرات الهرمونية والتوتر، إلى منتجات تصفيف الشعر وتغير الطقس. لكن هل تعلم أن قلة النوم يمكن أن تلعب دورًا في صحة فروة الرأس وظهور القشرة؟

وقالت عالمة الشعر ستيفاني سي لصحيفة إكسبريس البريطانية "يقوم الجسم بجميع أعمال الإصلاح الخاصة به أثناء النوم، ولهذا السبب من المهم للغاية ضمان حصولك على نوم جيد ليلاً، ويساعد النوم على إعادة ضبط الجسم وإصلاح الخلايا والأنسجة وأعمال الصيانة الأساسية التي يحتاجها الجسم".

وتؤدي قلة النوم إلى زيادة مستويات التوتر، مما يؤدي إلى تفاقم قشرة الرأس، ويمكن أن يتسبب ارتفاع مستويات التوتر بزيادة مستويات الكورتيزول، وهذا يؤدي إلى إنتاج فروة الرأس للمزيد من الزيت، وتتفاعل هذه الزيوت مع الفطريات الملاسيزية التي يمكن أن تؤدي إلى قشرة الرأس.

ويجب أن يحصل جميع البالغين على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة لأسباب تتعلق بالصحة والجمال، وأوضحت ستيفاني "يقلل الكثير منا من قيمة النوم الجيد ليلاً، ولكن عندما يتعلق الأمر بروتين جمالك، فإن النوم هو المفتاح الأساسي، حيث يتعافى جسمك ويصلح نفسه أثناء النوم".