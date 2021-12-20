طرق مختلفة لتحضير السوسيس داخل المنزل.. أصابع وسبرينج رولز

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يهوى العديد من الأشخاص تناول السوسيس، كواحدة من المواد الغذائية الشهية ضمن الوجبات المفضلة، إذ تتعدد طرق تحضيره، بل يضيف عليها الشيفات كثير من الابتكارات التي يمكن إعدادها داخل المنزل، ونستعرض أبرزها خلال السطور التالية، حسب وصفات الشيف غادة التلى، خلال برنامجها «زعفران ونوتيلا»، المعروض على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل أصابع السوسيس بالبطاطس

½ كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة.

ملح وفلفل.

¼ كوب حليب.

ملعقة صغيرة زعتر.

بيض وبقسماط.

سوسيس ميني.

زيت للقلي.

للتقديم:

كاتشب ومايونيز وخس.

أعواد الآيس كريم الخشبية.

طريقة عمل أصابع السوسيس بالبطاطس

- تخلط البطاطس المهروسة باللبن وتتبل بالملح والفلفل.

- يسلق الميني سوسيس.

- تغرس أعواد الآيس كريم الخشبية، ثم تضاف عليها البطاطس المهروسة.

- تغمس في البيض، ثم في البقساط، ثم تقلى بالزيت، حتى تصل إلى اللون الذهبي.

- تقدم مع المايونيز والكاتشب.

مقادير الجلاش بالسوسيس

جلاش.

سوسيس.

بصل.

ثوم.

فلفل ألوان.

فلفل حار.

بهارات.

طماطم.

بيض.

لبن.

خطوات تحضير الجلاش بالسوسيس

- في طاسة على النار، ضعي زيت مع بصل وثوم مفروم.

- افرمي السوسيس باستخدام كبة كهربائية، ثم اضيفيه إلى الطاسة.

- ضيفي الفلفل الألوان والفلفل الحار المقطع مع البهارات والملح والفلفل.

- ضيفي مكعبات الطماطم، وقلبي جيدا.

- لفي أوراق الجلاش على شكل أصابع، بعد وضع الحشو بداخلها.

- ضعيها في صينية مدهونة بالزيت.

- اخليط لبن وبيض وزيت.

- ادهني أصابع الجلاش باستخدام فراشة بالخليط.

- ادخليها فرن ساخن، لتنضج ثم قدميها.

مقادير سبرينج رولز بالسوسيس

سبرينج رولز.

جزر.

كوسة.

جنزبيل.

فلفل حار.

سوسيس.

صوص محار.

صويا صوص.

فلفل ألوان.

بصل.

ثوم.

زيت.

مرقة.

ملح.

فلفل.

مراحل إعداد سبرينج رولز بالسوسيس

- باستخدام كبة كهربائية، افرمي الثوم والبصل والجنزبيل، ثم ضعيهم في طاسة بها زيت.

- افرمي السوسيس أيضا باستخدام الكبة وضيفيه للطاسة.

- قطعي الفلفل الألوان شرائح رفيعة، ثم ضيفيها للطاسة.

- ضيفي الصويا صوص وصوص المحار والفلفل الحار والثوم.

- اجرشي الجزر والكوسة، وضيفيهم و ارفعي الخليط عن النار.

- اخلطي دقيق على قليل من الماء، ولفي شرائح بعد حشوها، واغلقيها باستخدام العجينة.

- اقليها في زيت غزير ساخن، وقدميها مع الصويا صوص.