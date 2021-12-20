«بيلا» تأكل لأول مرة بعد 5 سنين حرمان بفضل 115 ألف جنيه.. والشيكولاتة حلمها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تولد بشكل طبيعي مثل أقرانها إذ حُرمت من أحد حواسها الخمس، ولم تتمكن من تناول الطعام حتى اليوم، إذ بلغت الطفلة «بيلا» عامها الخامس، وهي لا تزال غير قادرة على معرفة كيفية تذوق الطعام.

حالة ولادة نادرة

وُلدت الرضيعة الأمريكية قبل خمسة أعوام بمرض نادر منعها من تناول الطعام، والتقيؤ على مدار 5 مرات في اليوم، فضلًا عن وجود صعوبات في تعلمها وتأخرها في النمو، ما تسبب في وقف بطء نمو جسدها، حسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

ومن جانبها كشفت والدة الصغيرة أن ابنتها على الرغم من إتمامها عامها الخامس، إلا أنها كانت لا تزال ترضع حليبها حتى وقت قريب، ولكن على الرغم من كافة الصعوبات المرضية التي تواجهها، إلا أنهم يفخرون بها، بسبب نجاحها في القيام بالعديد من الأمور التي لفت الأطباء إلى استحالة قدرتها على أدائها.

التمكن من المشي والكلام

ومؤخرًا أصبحت «بيلا» قادرة على السير بشكل يبدو أقرب إلى الطبيعي، كذلك أصبحت تتمكن من الحديث بصورة جيدة، لذلك تم إلحاقها بالمدرسة للتعلم والحصول على شهادات تعليمية مثل أقرانها في مرحلتها العمرية.

تجميع مبلغ مالي كبير

حرمان الصغيرة من تناول الطعام بصورة طبيعية وحصولها عليه عن طريق الأنابيب المتصلة بجسدها الصغير، هو ما يُشعر أسرتها بالقهر نحوها، لذلك قرر والديها تجميع مبلغ مالي من المقربين لهم وصل إلى 5500 جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 115 ألف جنيه مصري، وذلك كي تتمكن «بيلا» من السفر والانتقال إلى إحدى الولايات ببلادها وعرضها على مجموعة من الخبراء، لمحاولة مساعدتها على تناول الطعام.

ومن المقرر أن يعد الخبراء والأطباء برنامجًا مخصص على مدار شهر كامل، لمساعدة الصغيرة على تناول وجبتها الأولى بصورة طبيعية، إذ أنها ترغب في تناول الشوكولاتة مثل الأطفال في مرحلتها.