أضرار الشاي.. 11 مرضا يجب الحذر منها

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الأشخاص يحبون تناول الشاي، كونه يعطي قدرة كبيرة على التركيز، ويعالج الصداع بجانب انخفاض ضغط الدم المرتفع، لذا يعد من المشروبات الشعبية المنتشرة، لكن احذر الإفراط في تناوله، لأنه يؤدي إلى أضرار متعددة لجسم الإنسان، عند الإفراط في تناوله، لأنه يؤدي إلى الكثير من الأضرار الصحية على جسم الإنسان، نقلا عن «ويب مد».

أضرار الشاي على جسم الإنسان

- فقر الدم

الإفراط في تناول الشاي يؤدي إلى فقر الدم، خاصة إذ كنت تعاني من نقص الحديد.

- القلق

نسبة الكافيين الموجودة في الشاي الأحمر تعمل على زيادة معدلات القلق بداخلك، لذلك احذر من الإفراط في تناوله.

- النزف

الكافيين الموجود في الشاي الأحمر يؤدي إلى إبطاء تخثر الدم، لذلك يجب استخدام الكافيين بحذر إذا كنت تعاني من اضطراب النزيف.

مشاكل في القلب

الإفراط في تناول الشاي ومع وجود الكافيين يؤدي إلى زيادة في دقات القلب، خاصة إذ كنت من مرضى القلب فاحذر دائمًا الإفراط في تناوله.

- مرض السكر

ربما يؤثر الكافيين الموجود في الشاي الأحمر على نسبة السكر في الدم.

- الإسهال

الكافيين الموجود في الشاي الأحمر، عند الإفراط في تناوله يؤدي إلى الإصابة بالإسهال.

- الجلوكوما

شرب الشاي الأحمر المحتوي على الكافيين يزيد من الضغط داخل العين، تحدث الزيادة خلال 30 دقيقة، وتستمر لمدة 90 دقيقة على الأقل.

- ارتفاع ضغط الدم

يعمل الكافيين الموجود داخل الشاي الأحمر على رفع معدلات ضغط الدم، خاصة عند الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

متلازمة القولون العصبي

تناول الشاي الأحمر بكميات كبيرة يؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي.

- هشاشة العظام

شرب الشاي الأحمر المحتوي على الكافيين يمكن أن يزيد من كمية الكالسيوم التي تخرج مع البول، وهذا قد يضعف العظام.

- المثانة مفرطة النشاط

قد يؤدي شرب الشاي الأحمر المحتوي على الكافيين إلى زيادة خطر الإصابة بمثانة مفرطة النشاط.