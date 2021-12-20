استشاري يرد على أسئلة «الماميز» عن سوء الطقس: «هنلبس العيال كام قطعة ونوع القماش إيه»؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

تغيرات الجو والطقس المفاجئ يجعل الأمهات في ورطة ومأزق، الكثير من الأسئلة تراودهم عن طبيعة عدد قطع الملابس المناسبة لأطفالهم أثناء خروجهن إلى الشارع والطقس البارد في فصل الشتاء كل يوم، إذ نجد تنوع في درجة الحرارة من البرودة الشديدة وحالة الدفء في منتصف النهار، خوفا عليهم من التعب والمرض، إذ تحذر هيئة الأرصاد بين الأيام والأخرى عن سوء الحالة الجوية والطقس، بينما يتحسن في أيام أخرى.

الدكتور محمد الكيلاني، استشاري طب الأطفال، تحدث لـ«هُن» عن عدد قطع الملابس التي يمكن أن يرتديها الطفل أثناء تواجده خارج المنزل، وخامة الأقمشة، وما يجب على الأمهات القيام به بالتزامن مع تغير الجو، إذ قال:«يجب عدم ارتداء الملابس الثقيلة المبالغ فيها، ويُفضل اختيار الخامات القطنية ذات الألوان القاتمة خلال فصل الشتاء».

استشاري يوضح عدد قطع ملابس الأطفال

وفيما يخص عدد القطع التي يُفضل أن يرتديها الطفل قبل الذهاب للمدرسة والخروج من المنزل، قال:«ماتزودوش عدد قطع هدوم الأطفال، وتختلف حسب الفئة العمرية، إذ يفضل أن يرتدي الطفل الملابس القطنية إذ يحتاج عند سقوط الأمطار إلى ارتداء قطعتين، يجب الاعتدال حتى لا يتعرق الطفل أثناء الذهاب للمدرسة، وفي الصباح الباكر يجب الحرص على الاكتفاء بقطعة واحدة، حتى تجعل الجسم يبدو رطبا».

روشتة بالمشروبات والأطعمة

كما حدد استشاري الأطفال، الأطعمة والمشروبات التي تحافظ على دفء الأطفال وتعزز من المناعة، إذ قال:«تناول العسل مع الليمون صباحا بعد الاستيقاظ مباشرة يساعد على علاج نزلات البرد المفاجئة، فضلا عن خل التفاح الذي يساعد على علاج نزلات البرد الشديدة وتقوية المناعة، ويعتبر أيضا عصير الطماطم مع الليمون واقيا من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا».

ونصح استشاري طب الأطفال بضرورة المحافظة على تناول الخضراوات والفواكه بالإضافة للبروتينات واللحوم والعصائر الطبيعية الطازجة.