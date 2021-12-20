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بتقلل آلام الظهر وتمنع تساقط الشعر.. فوائد تناول البطاطا وطرق عملها «حلو وحادق»

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القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر البطاطا الحلوة من أهم أساسيات فصل الشتاء، إذ يفضل تناولها الكثيرون نظرا لمذاقها الطيب والشهي، سواء كانت مقلية أو مشوية في الفرن، وتتفنن ربات المنازل في طريقة عملها بوصفات مختلفة، للاستفادة من فوائدها المذهلة على الصحة، سواء على الشعر أو الكلى أو تعزيز المناعة.

ويُقدم «هُن»، وصفات مختلفة لعمل البطاطا، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير مهلبية البطاطا

بطاطا مسلوقة  

لبن  

سكر  

زبيب  

جوز هند  

فانيليا  

نشا  

طريقة تحضير مهلبية البطاطا

- إضربى البطاطا المسلوقة مع اللبن ثم ضعى الخليط على النار

- ضيفى السكر حسب الرغبة وقلبى ثم ضيفى الزبيب وجوز الهند والفانيليا

- ضيفى النشا المذاب فى القليل من الماء أو اللبن وقلبى و إتركى المهلبية حتى الغليان والنضج

- صبيها فى كاسات وزينيها بالزبيب وجوز الهند وقدميها باردة.

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مقادير بسبوسة البطاطا

كوب بطاطا 

كوب زبادي 

نصف كوب سمنة

كوب سميد  

نصف كوب سكر  

بيضة  

فانيليا  

نصف كوب جوز هند  

ملعقة صغيرة بيكنج بودر 

شربات 

للوجه

طريقة تحضير بسبوسة البطاطا

- يخلط البطاطا والزباي والسمنة والبيضة والفانيليا والسكر

- يضاف السميد وجوز الهند والبيكنج بودر ويقلب الخليط

- يوضع الخليط في صينية مدورة وتوضع في الفرن حتى النضج

- تسقى البسبوسة وهي ساخنة بالشربات الساخن ثم تقدم.

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مقادير أصابع البطاطا المشوية

بطاطا  

ربع كوب زيت زيتون  

ملعقة صغيرة بودرة ثوم  

ملعقة صغيرة بودرة بصل  

ملعقة صغيرة بهارات إيطالية  

ملعقة كبيرة روز ماري  

ملح وفلفل  

ملعقة كبيرة جبنة بارميجان مبشورة 

كاتشب 

مايونيز

مسطردة

طريقة تحضير أصابع البطاطا المشوية

- يسخن الفرن على درجة حرارة 200

- تخلط البطاطا بزيت الزيتون

- تتبل بالتوابل والملح والفلفل

- ترص في الصينية

- تخبز في الفرن حوالي ½ ساعة

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مقادير شوربة البطاطا والبطاطس مع الفاصوليا

فاصوليا بيضاء مسلوقة 

فاصوليا حمراء مسلوقة  

بطاطا  

بطاطس  

بصل  

ثوم مفروم  

مرقة خضار 

زبدة  

طريقة تحضير شوربة البطاطا والبطاطس مع الفاصوليا

- شوحي البطاطا والبطاطس في الزبدة مع قليل من الزيت والفلفل الأسود والثوم

- ضيفي البصل ومرقة الخضار واتركيها على النار حتى تنضج

- ضيفي الفاصوليا البيضاء والحمراء وقدميها ساخنة في الشتاء.

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مقادير سلطة البطاطا بالحمص

حمص مسلوق 

كزبرة مفرومة  

ثوم مفروم  

عصير ليمون  

بقدونس مفروم  

بصل أحمر مفروم  

مكعبات بطاطا مستوية 

شطة  

ملح  

سمسم  

كمون  

بابريكا  

زيت

طريقة تحضير سلطة البطاطا بالحمص

- يخلط الكمون مع ليمون وبابريكا وثوم مفروم وسمسم وبصل والبقدونس ثم قلبى الخليط

- يضاف الزيت ثم يضاف البطاطا والحمص وتقدم باردة.

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فوائد البطاطا

- تعتبر البطاطا الحلوة هي بديل صحي للبطاطا البيضاء لمرضى السكري، والتي تساهم في تعزيز صحة القلب.

- تحتوى البطاطا على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، أهمها فيتامينات «ب، ج، د»، كما تحتوي على عناصر الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الفسفور، البوتاسيوم، الزنك.

- البطاطا، غنية بالبيوتين، وهو ما يجعلها عنصرا فعالا في الحماية من التهابات فروة الرأس الناتجة عن ضعف الجهاز المناعي، والتقليل من التساقط.

- كما إن من أهم فوائد البطاطا، هي أنها تساعد على تقليل الالتهاب، وآلام الظهر.

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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