5 علامات تدل على شعور ابنك بالدفء وتجنبي إطعامه بتلك المأكولات في الشتاء

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، تحرص كل أم على ارتداء أطفالها العديد من قطع الملابس كي يشعروا بالدفء، خوفًا من تعرض الصغار إلى أي أذى أو الشعور بالبرد، ومن ثم إمكانية الإصابة بالأنفلونزا.

وعلى الرغم من ارتداء الأطفال للعديد من قطع الملابس، إلا أن الكثير منهم قد يشعر بالبرد الشديد، لذلك يجب على الأمهات كيفية التعرف ما إذا كان طفلك يشعر بالدفء أم لا، من خلال بعض العلامات البسيطة التي يمكنك ملاحظتها عليه بسهولة تامة، وفقًا لما أوضحت الدكتورة مروة شعير، أستاذ التغذية، بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية.

علامات تدل على شعور ابنك بالدفء

ولفتت خبيرة التغذية خلال تصريحاتها لـ«هن»، أن تلك العلامات تتمثل في كل من:

1- قياس درجة حرارة الجسم.

2- قياس درجة حرارة أيديهم وأرجلهم.

3- عدم شعوره بالرعشة.

4- دفء الرقبة والأذنين عند اللمس.

5- عدم جفاف الجسم.

طرق تدفئة الأطفال في فصل الشتاء

ووفقًا لصحيفة «indianexpress» الهندية، فإنه هناك بعض النصائح التي ينبغي على كل أم اتباعها، كي توفر التدفئة لطفلها، والتي تتمثل في:

- تقديم المكسرات، حيث يساعد تناولها على الشعور بالدفء، ويمكن تقديمها كوجبات خفيفة طوال اليوم.

- تقديم الحساء الساخن لهم باستمرار، إذ أن الشوربة تعد من أفضل السوائل التي تحافظ على دفء أطفالك أثناء الشتاء وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

- تقديم البيض، حيث أن تناول البيض يلبي متطلبات البروتين والمغذيات التي يحتاجها طفلك، ويشكل أيضًا نظامًا غذائيًا صحيًا له في الشتاء.

- توفير فيتامين «سي» لهم، لأنه من أكثر العناصر الغذائية المعروفة الداعمة للمناعة، ويساعد هذا الفيتامين المضاد للأكسدة في دعم جهاز المناعة.

- تجنب تناول الآيس كريم والمشروبات الباردة.

- تقليل استهلاك الأطعمة الزيتية والمالحة خلال هذه الأوقات.