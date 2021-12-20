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الامارات | هذا مافعله أمريكي بعد عودته إلى بيته الذي دمره الإعصار «فيديو»

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شكرا لقرائتكم خبر عن هذا مافعله أمريكي بعد عودته إلى بيته الذي دمره الإعصار «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، لرجل يعود إلى منزله الذي دمره إعصار ضرب ولادية كنتاكي الاميركية، موجة واسعة من التعاطف والاهتمام.

ويبدو أن الرجل لم يجد مايفعله امام كل هذا الخراب والحطام، إلا ان يجلس قرب البيانو الذي لم يتحطم وسط انقاض منزله المٌحطم ويعزف الموسيقى.

يٌذكر أنه تعرضت ولاية كنتاكي الأمريكية، الأسبوع الماضي لإعصار مدمر ضربها وعدة ولايات أمريكية أخرى، وخلف عشرات القتلى والجرحى فضلا عن عشرات المفقودين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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