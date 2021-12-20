منتجات العناية بالبشرة الأكثر رواجاً في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

فيما يلي مجموعة من منتجات البشرة التي انتشرت في 2021، حسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا.

فيتامين سي

يعتبر فيتامين سي أحد أهم منتجات العناية بالبشرة والتي استخدمت على نطاق واسع في 2021، للحصول على بشرة متوهجة ومشرقة، وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

الريتينول

اكتسب الريتينول شهرة واسعة هذا العام، لدوره في إصلاح تغيرات ملحوظة في الجلد مثل اتساع المسام، وتفاوت لون البشرة الأولي، والتصبغ والخطوط الدقيقة على الجزء العلوي من الوجه مع التقدم في العمر.

حمض الهيالورونيك

يحافظ على تغذية البشرة ونضارتها ورطوبتها، إضافة إلى دوره الفعال في توهج البشرة وإشراقها.

حمض الساليسيليك

حمض الساليسيليك أحد أفضل المكونات للقضاء على مشاكل حب الشباب، خاصةً في العلاجات، والتونر، والأمصال والكريمات، ضد حب الشباب.

النياسيناميد

يستعمل لعلاج حب الشباب، وبقعه، والجفاف، ومصدر قوي لمضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم لمحاربة علامات الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة، والبقع، والتجاعيد، والأكياس تحت العين.

البروبيوتيك

تضيف المنتجات التي تحتوي على البروبيوتيك البكتيريا إلى الجلد وتساعدها في الحفاظ على توازنها الأمثل. على الرغم من وجودها في بعض منتجات العناية بالبشرة في الوقت الحالي، إلا أنها ستستخدم بشكل كبير مع تقدم الأبحاث حول البريبايوتكس والبروبيوتيك مستقبلاً.

الصبار

الصبار معروف بشكل أساسي بخصائصه المبردة والمضادة للالتهابات.

الكولاجين

الكولاجين هو في الأساس بروتين، لمكافحة التجاعيد ولزيادة مرونة الجلد وثباته.

باكوتشيول

ينطوي باكوتشيول على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للشيخوخة، ويعد البديل النباتي الطبيعي الجديد للريتينول.

مكملات التجميل

شهدت الإقبال عليها تطوراً كبيراً خاصةً التي تُتناول عبر الفم.