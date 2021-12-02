5 أيام من الريد كاربت.. إطلالات النجمات بفساتين قصيرة في "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تألقت نجمات الفن أثناء حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، بمجموعة متنوعة من الفساتين القصيرة بتصاميم عصرية ومختلفة.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز نجمات الفن بفساتين قصيرة خلال حضورهن 5 أيام ريد كاربت مهرجان القاهرة.

- ملك بدوي:

ظهرت الفنانة ملك بدوي بإطلالة طفولية خلال مشاركتها في خامس أيام المهرجان، إذ ارتدت فستانا باللون اللبني "بيبي بلو" قصير بصيحة الكاش مايوة، ومنفوش بالأسفل، ونسقت مع الفستان كلاتش مكعبة من اللولي الأبيض، وانتعلت حذاء أزرق.

واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع الملاسيكية، مع لمسات من مكياچ العيون الأزرق والألوان المحايدة.

- زينب غريب:

وارتدت الفنانة زينب غريب في اليوم الثالث من المهرجان فستانا قصيرا باللون الأسود، كت ومكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وخاتم، ونسقت مع الإطلالة حذاء بنفس لون الفستان.

رنا رئيس:

وخطفت الفنانة رنا رئيس الأنظار بإطلالتها الجذابة، إذ ارتدت فستانا أخضر ناعم قصير، مزود بأكمام، وبه حزام من عند الخصر، وبكشكشات من الجانب.

واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان، مع انسدال بعض الخصلات، واعتمدت مكياجًا قويا، وذلك خلال مشاركتها في خامس أيام المهرجان.

- دراين حداد:

كما ظهرت الفنانة دارين حداد بإطلالة ناعمة وجريئة خلال مشاركتها في اليوم الرابع من مهرجان القاهرة، إذ ارتدت فستان قصير فوق الركبة باللون الأسود من خامة الجلد، مزود بأكمام ومكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، ونسقت مع الإطلالة حذاء بنفس لون الفستان، وكلاتش باللون الأحمر.

- جومانا مراد:

وأطلت الفنانة جومانا مراد بجامبسوت جريئة، بقصة البلاي سوت، مع بليزر باللون الأسود، بقصة الكب، بقماش شفاف من عند منطق البطن، ونسقت معه كلاتش وحذاء بكعب عال، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً.

- ناهد السباعي:

وشاركت الفنانة ناهد السباعي في ريد كاربت اليوم الخامس، مرتدية مرتدية فستان قصير منقوش بالورود اللامعة متعددة الألوان، بقصة الأكمام الواسعة, وانتعلت حذاء أسود مفتوح، كما زينت الإطلالة بالإكسسوارات الفضية، واختارت شعر ذيل الحصان، مع لمسات من المكياج ذو الألوان المحايدة.