نجمات شاركن في "القاهرة السينمائي" بفساتين بصيحة الظهر المكشوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

عادة ما تحرص الفنانات على الظهور بأفضل الإطلالات وأرقى الفساتين خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ ٤٣ لكن بعضهن اخترن الظهور بفساتين بصيحة الظهر المكشوف.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز إطلالات الفنانات بفساتين بصيحة الظهر المكشوف من بداية فعاليات الافتتاح إلى خامس أيام المهرجان، على النحو التالي

صبا مبارك:

أطلت الفنانة صبا مبارك ثاني أيام المهرجان بفستان طويل باللون النبيتي كت، بقصة الهاف ستومك، ومزود بأكمام شفافة، ومكشوف عند منطقة الصدر والظهر.

نور:

وظهرت الفنانة نور في افتتاح المهرجان بفستان باللون الأسود، بقصة الكب ومكشوف الظهر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

ندى أكرم:

وارتدت الفنانة ندى أكرم في ثاني أيام المهرجان فستانا باللونين الأحمر والأسود بصيحة الظهر المكشوف، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

هبة السيسي:

وتألقت ملكة جمال مصر السابقة هبة السيسي في خامس أيام المهرجان بفستان باللون الأحمر مكشوف الظهر ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

جورجينا طواف:

كما ظهرت الفنانة حورجينا طواف في خامس أيام المهرجان بفستان كت باللون البني من قماش المخمل، ويتميز الفستان بأنه مكشوف الظهر ومزود بفتحة ساق جريئة، واختارت تصفيفة ذيل الحصان.

أروى جودة:

أيضا ظهرت الفنانة أروى جودة خلال حضورها خامس أيام القاهرة بفستان طويل كت باللون الفضي، مكشوف الظهر ومزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.