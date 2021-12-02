نجمات خطفن الأنظار في 5 أيام القاهرة السينمائي بإطلالات محتشمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تخطف الإطلالات المميزة والمختلفة لنجمات الفن على السجادة الحمراء الأنظار، وبعض النجمات ظهرن بإطلالات محتشمة، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، ما جعل أصحابها يتفردون بإطلالات مميزة بين النجمات بفساتينهن.

ويستعرض "الخليج 365" في هذا التقرير أبرز الإطلالات المحتشمة للنجمات خلال 5 أيام مهرجان القاهرة السينمائي.

-هبة مجدي

ظهرت الفنانة هبة مجدي على السجادة الحمراء في حفل الافتتاح، بفستان أسود أنيق خطفت بيه الأنظار بسبب رقتها ومكياجها الهادئ الرقيق، حيث اعتاد الجمهور على الظهور هبة مجدي بهذه الإطلالات البسيطة والرقيقة، والتي يصفونها عادة بـ"المحتشمة".

-ليلى علوي

واختارت الفنانة ليلى علوى خلال حضورها حفل الافتتاح فستانا باللون الأسود المشغول بالسيرما الذهبية من منطقة الصدر والأكتاف والبطن والأجناب، ما أضفى عليها شكلا لائقا خاصة بعد فقدان وزنها، وتميز الفستان بأكمامه الواسعة المفتوحة، والاحتشام الواضح.

-نيللي

وخطفت الفنانة الكبيرة نيللي الأنظار خلال تكريمها بحفل الافتتاح، وظهرت بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان بصيحة الكرانيش باللون البيج.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، بينما من الناحية الجمالية اختارت وضع لمسات من المكياج الهادئ.

-ريهام عبدالغفور:

أما الفنانة ريهام عبدالغفور ظهرت على السجادة الحمراء في حفل الافتتاح بفستان باللون الأخضر اللامع من قماش المخمل مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

-وفاء عامر

وظهرت الفنانة وفاء عامر على السجادة الحمراء في حفل الافتتاح، مرتدية فستان طويل باللون الأسود، مزود بأكمام طويلة، ونسقت مع الإطلالة كلاتش بنفس لون الفستان.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق، وخاتم.

إلهام شاهين:

كما تألقت الفنانة إلهام شاهين في خامس أيام المهرجان بفستان طويل باللون الأصفر المسطردة مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.