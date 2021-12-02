تعرف على حظوظ مواليد الأبراج عاطفيا في شهر ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

إذا كنت ممن يهتمون بالفلك خصوصاً على الصعيد العاطفي، فيمكن للأبراج أن تخبرك عن الأحوال العاطفية والحب خلال شهر ديسمبر، من خلال مجموعة من الفيديوهات التي نشرتها الدكتورة عبير فؤاد،خبيرة الأبراج والفلك عبر قناتها الخاصة عبر "يوتيوب"، على النحو التالي:

- الحمل:

عطارد في وضع معاكس مع برج الحمل، ما يعرض مواليده إلى الشعور بالعصبية لذا يجب التحكم في الانفعالات مع شريك الحياة حتى لا تخسر علاقتكما.

- الثور:

بداية من 19 ديسمبر، يبدأ (فينوس) في التراجع، ما يؤثر بالسلب على مواليد الثور من الناحية العاطفية.

- الجوزاء:

يجب على مواليد هذا البرج في هذا الشهر التحلي بالمرونة، وتجنب المشاكل والصراعات مع شريك الحياة للحفاظ على علاقتكما.

- السرطان:

فينوس في مواجهة السرطان، لذا يجب على مواليده عدم التسرع في اتخاذ القرارات العاطفية.

- الأسد:

وجود (المريخ) في المنزل الخامس، يمنح مواليده طاقة عاطفية كبيرة في الشعور بالحب مع شريك الحياة، والهدوء والاستقرار العاطفي.

- العذراء:

(فينوس) في منزل الحب في وضع داعم، إذ يساعد مواليده على التوافق بشكل أفضل مع شريك الحياة، والشعور بالسعادة.

- العقرب:

بسبب وجود ( فينوس) في منزل العلاقات، يساهم مواليد العقرب على الشعور بحالة من الاستقرار والهدوء العاطفي مع شريك الحياة.

- القوس:

من الضروري عدم التسرع في اتخاذ القرارات بشأن علاقتك مع شريك الحياة، بل يجب التحلي بالصبر والحكمة.

- الجدي:

وجود (فينوس) في برجك يمنحك تألقا وجاذبية أمام شريك حياتك.

- الدلو:

الحظ حليف مواليد الدلو، لذا يعتبر وقت مثالي للارتباط بالنسبة للأشخاص العازبين.

- الحوت:

(فينوس) في وضع داعم مع برج الحوت، ما يساعد على قضاء وقت ممتع مع شريك الحياة.