فستانها يشبه السماء السوداء.. من صاحبة أفضل إطلالة في "القاهرة السينمائي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

خطفت الفنانات الأضواء من على "الريد كاربت" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ 43، وظهرن بفساتين وإطلالات مختلفة منهن من وفقت في إطلالتها ومنهن من لم توفق.

ومن ضمن هذه الإطلالات التي وصفت بالأفضل على مدار فعاليات المهرجان منذ حفل افتتاحه وحتى يومه السادس، كانت للفنانة "درة" لتحصد بذلك لقب "أفضل إطلالة في مهرجان القاهرة السينمائي" حتى الآن، وفقًا لناقد الموضة "إيلي حنا".

قال إيلي إن إطلالة الفنانة درة كانت من أجمل إطلالات مهرجان القاهرة، لافتًا إلى أن فستانها الذي ارتدته خلال فعاليات حفل الافتتاح جاء مناسبًا جدا لها، إضافة إلى تنسيق القفازات التي أضفت مظهرا جيدا للإطلالة.

وأبدى أيضًا إعجابه باختيار الفنانة درة لتصفيفة الشعر والمكياج، وأنهم كانوا موفقين جدا.

وظهرت درة في حفل الافتتاح بفستان أشبه بالسماء السوداء خلال المساء، وتميز الفستان الأسود بالتفاصيل اللامعة، والتي كانت تشبه النجوم إلى حد كبير، في توهجها وألوانها المميزة، منسقة معه قفاز بطول الذراع يحمل نفس تفاصيل الفستان اللامعة.