أفضل علاج لالتهاب الجيوب الانفية.. البخاخات والعلاج المناعي

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع تغير حالة الطقس وتقلباته المستمرة، المتزامنة مع استقبال فصل الشتاء، عادة ما يعاني كثير من الأشخاص من الشعور بآلام مزمنة داخل الأنف، فضلًا عن حالات الإعياء المستمرة، بسبب التعرض للأتربة والهواء البارد، ما يدفعهم دائما للبحث عن أفضل علاج لالتهاب الجيوب الأنفية.

أفضل علاج لالتهاب الجيوب الأنفية

نستعرض خلال التقرير، أفضل علاج لالتهاب الجيوب الأنفية، حسب موقع «مايو كلينك» المتخصص في الشؤون الطبية:

1- بخاخ الأنف بمحلول ملحي: ترشه في أنفك عدة مرات في اليوم لشطف الممرات الأنفية.

2- الكورتيكوستيرويدات الأنفية: بخاخات خاصة للأنف تساعد بشكل فعال على منع الالتهاب وعلاجه.

3- مزيلات الاحتقان: أدوية متوفرة بدون وصفة طبية، منها السوائل الموصوفة، والأقراص، وبخاخات الأنف، إذ يمكنك استخدام مزيلات احتقان الأنف لبضعة أيام فقط، وإلا فإنها قد تتسبب في عودة الاحتقان الشديد «الاحتقان الارتدادي».

4- أدوية الحساسية: إذا كان التهاب الجيوب الأنفية ناتجًا عن الحساسية، فقد يساعد استخدام أدوية الحساسية، في تقليل الأعراض.

5- مسكنات الألم: الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية، مثل أسيتامينوفين، أو إيبوبروفين، أو الأسبرين.

6- العلاج المناعي: إذا كانت الحساسية تساهم في التهاب الجيوب الأنفية، فإن حقن الحساسية التي تساعد في تقليل تفاعل الجسم مع مسببات الحساسية المحددة، قد تساعد في علاج الأعراض.

أعراض الإصابة بالتهابات الأنف

تشمل أعراض الشكوى من الجيوب الأنفية، ما يلي:

- مخاط سميك أو أصفر أو مخضر من الأنف.

- سيلان الأنف أو أسفل الجزء الخلفي من الحلق.

- انسداد الأنف، مما يسبب صعوبة في التنفس من خلال أنفك.

- الألم والتورم والضغط حول عينيك أو خديك أو أنفك أو جبهتك، ويزداد سوءًا عند الانحناء.

- ضغط الأذن.

- صداع الرأس.

- وجع في أسنانك.

- تغير حاسة الشم.

- سعال.

- رائحة الفم الكريهة.

- الشعور بالتعب.

- الحمى المزمنة.