أفضل علاج للبرد.. الفيروس الأخف من الإنفلونزا وكورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

قد تبدو نزلات البرد والإنفلونزا متشابهتين إلى حد كبير في البداية، فكلاهما من أمراض الجهاز التنفسي، ويمكن أن يسببان أعراضًا مماثلة، لكن يسبب كلا المرضين فيروسات مختلفة، وستساعدك الأعراض تدريجيًا على التمييز بين الاثنين، إذ يشتركا في بعض الأعراض الشائعة، لذلك دائما يكون البحث عن أفض علاج للبرد، لكن خلال السطور التالية نوضح الفروق وطرق العلاج، بحسب موقع «هيلث لاين» الطبي المتخصص.

أعراض متشابهة بين البرد والإنفلونزا

- سيلان أو انسداد الأنف.

- العطس.

- آلام الجسم.

- التعب العام.

وبشكل عام تكون أعراض الإنفلونزا، أكثر حدة من أعراض البرد، إذ أنه نادرًا ما تسبب نزلات البرد مشاكل صحية إضافية، بينما يمكن أن تؤدي الأولى إلى التهابات الجيوب الأنفية والأذن والالتهاب الرئوي وتعفن الدم، في حين أن كورونا أشد بكثير من الفيروسين.

علاج نزلات البرد

تحتاج نزلات البرد فقط إلى علاج الأعراض الخاصة بالمريض، حتى ينتهي الفيروس من تلقاء نفسه، وتشمل هذه العلاجات استخدام الأدوية الشائعة التي لا تستلزم وصفة طبية، وبقاء الجسم رطبا ودافئا، مع الحصول على الكثير من الراحة.

أدوية لا تستلزم وصفة طبية (OTC)

تشمل الأدوية الأكثر شيوعًا المستخدمة في نزلات البرد، مزيلات الاحتقان ومضادات الهيستامين ومسكنات الألم، ويجب التأكد من قراءة الملصق جيدا، وفهم ما تتناوله، حتى لا تتعاطى عن طريق الخطأ جرعة أكثر مما ينبغي من أي فئة من الأدوية.

العلاجات المنزلية

تشمل العلاجات المنزلية الأكثر فعالية وشائعة لنزلات البرد، الغرغرة بالماء المالح، والراحة، والبقاء رطبًا، وتظهر بعض الأبحاث أيضًا، أن الأعشاب قد تكون فعالة في تقليل أعراض البرد، وهذه العلاجات لا تشفي أو تعالج الزكام، لكنها فقط تقلل من حدة الأعراض.

وإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فتحدث مع طبيبك قبل تناول أي دواء من أدوية البرد المتاحة بدون وصفة طبية، فرغم أن معظمها تكون ملائمة، إلا أن بعضها يجب مراجعة الطبيب فيه، لأنها تضيق الشرايين، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، لذا يجب مراجعة الطبيب.