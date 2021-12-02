فوائد لا تحصى لحبوب الشمر.. أسبرين طبيعي وعلاج فعال لكثير من الأمرض

القاهرة - سمر حسين - صحة

توضع حبوب الشمر عادة في المخبوزات، لعل أشهرها البسكويت الذي يعد في الأعياد، لكن بذوره يمكن غليها وشربها مثل الشاي، إذ أن لها العديد من الفوائد الصحية والغذائية التي لا تعد ولا تحصى، ويسمى بالأسبرين الطبيعي، فضلا عن فوائده في الشتاء، لأنه يعطي الجسم الحرارة اللازمة في أوقات البرد القارص، وفيما يلي فوائد مذهلة لحبوب الشمر، بحسب الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة.

فوائد حبوب الشمر

حبوب الشمر تسمى بشكل دارج بالأسبرين الطبيعي، إذ تنضم إلى القهوة والشاي الأخضر، ضمن المشروبات الأكثر صحية، التي يمكن إضافتها لقائمة مشروباتك عند اتباع الأنظمة الغذائية المختلفة، نظرا لفوائدها الكثيرة للغاية، كما تصنف ضمن المشروبات الصديقة للرجيم، ومن فوائدها العامة:

- علاج فعال لآلام الدورة الشهرية.

- تساعد على زيادة لبن الأم المرضعة.

- تسمى بالأسبرين الطبيعي، نظرا لفاعليته في تسكين الألم، خاصة آلام العظام، وآلام الجهاز الهضمي، والصداع.

- تعالج المغص الكلوي، لأنه أيضا مُدر للبول.

- تقلل ضغط الدم المرتفع.

- مضاد للتشنجات، وفعال لآلام القولون العصبي.

- مهدئ عام.

- تساعد على حرق الدهون والتدفئة.

- تنقي الجسم من السموم.

- تخلص البطن من الغازات والانتفاخ.

- تمد الجسم بعد تناولها بانتظام، بمعادن ثمينة، مثل: الزنك والكالسيوم والسيلينيوم.

- تعالج الهرمونات، وتعيدها متوازنة، ما يساعد على توازن الأكسجين، وبالتالي العلاج من الحبوب الي تنتشر في الوجه.

- تساعد على السيطرة على الجذور الحرة بالجسم، وهو ما يساعد بدوره على التغلب على الإجهاد التأكسدي، وبالتالي حماية الجسم من أنواع مختلفة من سرطان الجلد والمعدة والثدي.

حالات يحظر تناولها فيها

- يمنع تناول الشمر للحوامل والأطفال الرضع قبل سنتين.

- يفضل عدم أكل بذوره مع حبوب منع الحمل، لأنه يقلل تأثيرها.

- يمنع تناوله مع أدوية السيولة.