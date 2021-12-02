نصائح ذهبية للعناية بالبشرة.. ماسك العسل والزبادي فيه سحر كبير (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعاني كثير من الفتيات والسيدات من مشكلات كثيرة في البشرة، ويحاولن دائما البحث عن طرق طبيعية وفعالة لحل تلك الأزمة، البعض منهن يلجأ إلى الأطباء، والبعض يسلك طرق مراكز التجميل، التي تمنح حلولا وقتية، تنتهي بعد فترة معينة، فضلا عن شراء المنتجات العناية بالبشرة، التي تتطلب الأموال الطائلة، رغم أن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكنها حل تلك المشكلات.

نصائح للعناية بالبشرة

نصحت الدكتورة نسمة المنباوي، أخصائية الباطنة العامة والتغذية، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز» الأمهات والفتيات، بضرورة عمل ماسكات طبيعية في المنزل، لحل مشكلات البشرة بشكل يحقق استفادة أكبر، مشيرة إلى أنه يفضل عمل الماسكات كل أسبوع: «لا يُحبذ الفرط في الاستخدام بشكل يومي، ولكن الروتين بيكون بشكل يومي».

وتابعت: «الاسكرب اللي عبارة عن ماسكات بها حبيبات، ونعمل من خلالها احتكاك للجلد، معظم الناس اللي بتيجي تعمله في البيت بيكون فيه سكر، لكن في الأغلب بيضر البشرة، لأن أي احتكاك للبشرة من أي شيء بيعمل التهاب، وبيعيق حركتها السيدة في الخروج من المنزل، والتعرض للشمس وبالتالي الإحمرار سيتحول للون أسود».

ماسك العسل والزبادي

حددت نسمة، الوصفات السهلة الطبيعية، التي يمكن للفتاة والسيدات القيام بها في المنزل، إذ قالت: «الزبادي بالعسل، من أهم الماسكات والوصفات المفضلة للبشرة، التي يمكن استخدامها والاعتماد عليها لفترة، وتفيد البشرة والجلد»، متابعة: «هو عبارة عن 3 ملاعق زبادي، وملعقة عسل، ويوضع الخليط على البشرة والرقبة، من 10 إلى 15 دقيقة، وسيعمل على ترطيب ونعومة الوجة، مش هيغير لون البشرة، والعسل والزبادي يحتويان على الكثير من الفيتامينات المفيدة للبشرة».

الأكل لوحده مش كفاية

أشارت أخصائية الباطنة العامة والتغذية، إلى أن الكثير من السيدات والفتيات يعانين من إرهاق شديد في البشرة، نتيجة الضغوطات اليومية والشغل وتربية الأطفال: «بيحسوا إن وشهم مشدود، ومش عارفين يعملوا إيه، ولا عارفين يروحوا لدكتور، لذا أنصح بماسك العسل والزبادي، للترطيب والتفتيح، الأكل مهم للجلد والشعر لكنه مش كافي، لازم التغذية السليمة من خضار وفاكهة، وعمل ماسكات طبيعية للبشرة، للحصول على الفيتامينات والبروتينات والبلازما للشعر والبشرة».