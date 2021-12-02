الامارات | روسية ستينية تتسلق البناية كالعنكبوت وتهدد بنسف البيت !

شكرا لقرائتكم خبر عن روسية ستينية تتسلق البناية كالعنكبوت وتهدد بنسف البيت ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأت متقاعدة روسية عمرها 66 عاما من سكان مدينة "سوخوي لوغ" في منطقة الأورال جيرانها بقوتها البدنية الهائلة.

حين حاولت الهروب من رجال الشرطة وتسلقت شرفة جيرانها وانتقلت من الطابق الرابع في العمارة متعددة الشقق إلى طابقها الخامس. وهددت المتقاعدة بتفجير المنزل عن طريق فتح الغاز في شقتها، واضطر رجال الشرطة والطوارئ إلى إجلاء 48 شخصا من العمارة وقطع الغاز في كل الشقق.

وحسب "روسيا اليوم" حاولت المتقاعدة الهروب من الشرطة التي ألقت نهاية المطاف القبض عليها.

ومن غير المعروف إلى حد الآن ما دفع بالمتقاعدة العنكبوتية إلى تعريض جيرانها لخطر الانفجار.

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