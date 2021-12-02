الامارات | حمو بيكا يؤدي "العمرة" برفقة حسن شاكوش وعلي قدورة

شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يؤدي "العمرة" برفقة حسن شاكوش وعلي قدورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

نشر المغني حمو بيكا صورة له مع حسن شاكوش وعلي قدورة وهم في لباس الإحرام، مشيرا إلى تجهزهم لأداء العمرة من خلال تعليق يقول: "لبيك اللهم عمرة".

وأعلن مغني المهرجانات حمو بيكا عن ذلك في منشور على حسابه في موقع "فيسبوك"، فيما أشارت صحيفة الوطن المصرية إلى أن خطوة المطربين الثلاثة هذه تأتي على هامش مشاركتهم في حفلات ضمن موسم الرياض.

يشار إلى أن حمو بيكا وحسن شاكوش يشاركان في موسم الرياض، على الرغم من أن نقابة المهن الموسيقية المصرية التي يترأسها المطرب هاني شاكر، كانت أصدرت قرارا بمنعهما من الغناء.

وعلى خلفية هذا القرار، سخر بعض المعلقين من المنشور وقال أحدهم: "أظن العمرة دي كلها دعاء على هاني شاكر ونقابة المهن الموسيقية"، وكتب آخر على لسان المطربين الشعبيين الممنوعين من العمل " يارب هاني شاكر يرضى علينا وحفلات كثير".

بالمقابل، استهجن آخرون هذه السخرية الحادة في مثل هذه المناسبة وكتب أحدهم قائلا: "لا حول ولا قوة الا بالله مستغرب من كميه الناس اللي بتضحك وتتريق عليهم ربنا يهديكم ويغفرلهم ويتقبل منهم إن اعظم الذنوب عند الله بعد الشرك بالله السخريه من الناس".

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