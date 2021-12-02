10 إطلالات بـ"القاهرة السينمائي" تصدرت حديث السوشيال ميديا.. اعرف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

دائمًا ما تشهد السجادة الحمراء لفعاليات المهرجانات المختلفة مفاجآت تتعلق بإطلالات النجوم والنجمات الذين يظهرون عليها، لتتصدر عقبها حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتصبح مثار جدل بين الناس.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز إطلالات النجوم على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 43 ، منذ حفل الافتتاح حتى اليوم السادس من فعاليات المهرجان.

-هند عاكف

إطلالة الفنانة هند عاكف غير المألوفة جعلتها تتصدر حديث السوشيال ميديا فور تداول صور لها أثناء مشاركتها على السجادة الحمراء.

وظهرت هند مرتدية ملابس فرعونية، مما اعتبره البعض ظهور غريب غير مناسب للسجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.

واستكمالًا للإطلالة زينت شعرها بالإكسسوارات الفرعونية، كذلك قامت بارتداء سوار فرعوني أعلى ذراعها والحزام الفرعوني الشهير.

-هبه مجدي

ونالت الفنانة هبة مجدي إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تألقت بإطلالة محتشمة، على السجادة الحمراء، إذ ارتدت فستانًا أسود، لامع بنصفه الأعلى، وبتطريزات على شكل نجوم بمنطقة الخصر، وهو ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يهتمون بظهورها ويتحدثون عنه.

-منى زكي

واستطاعت الفنانة منى زكي أن تخطف الأنظار بإطلالتها الأنثوية المميزة، لتحصل على إشادة عدد كبير من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت منى بإطلالة أنثوية، حيث ارتدت فستان كت باللون الأخضر ومزينا بالتطريزات باللون الفضي ومزودا بفتحة ساق جريئة.

-أحمد الفيشاوي وزوجته

وكعادتهما كانت القبلات المتبادلة بين الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى كامل محل جدل، فلا يخلو مهرجان من هذا المشهد بحسب رواد السوشيال ميديا.

وحرصت عدسات المصورين على توثيق اللحظة الرومانسية خلال ظهورهما على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي انطلق أمس.

-درة

بينما تألقت الفنانة التونسية درة بإطلالتها الجذابة والمميزة على السجادة الحمراء، وخطفت أنظار جمهور السوشيال ميديا باعتبارها رمز للأناقة أثناء ظهورها في المهرجانات الفنية .

وارتدت درة فستان أشبه بالسماء السوداء خلال المساء، ارتدته الفنانة درة، وتميز الفستان الأسود بالتفاصيل اللامعة، والتي كانت تشبه النجوم إلى حد كبير، في توهجها وألوانها المميزة.

ونسقت مع الفستان قفاز بطول الذراع يحمل نفس تفاصيل الفستان اللامعة، وتفاعل العديد من متابعها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بإطلالتها،

-جوهرة

-وأثارت الراقصة الاستعراضية جوهرة حالة من الجدل، بسبب إطلالتها الجريئة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستان باللون الفضي اللامع، بقصة الكب، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدل على كتفيها، ونسقت مع الإطلالة كلاتش بنفس لون الفستان، كما ارتدت مجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة، وخاتم، وأسورة.

-فيدرا

أثارت الفنانة فيدرا، حالة من الجدل عقب ظهورها مرتدية " تي شيرت" يحمل آية قرآنية، حيث ظهرت، مرتدية "تي شيرت" مدون عليه جملة "أمم أمثالكم" وهى جزء من الآية القرآنية "وَمَا مِن دَآبَّةٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍۢ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم".

-صبا مبارك

تصدرت الفنانة الأردنية، صبا مبارك محركات البحث، عقب ظهورها بإطلالة صارخة ومثيرة، خلال مشاركتها على السجادة الحمراء الفيلم الروائي الأردني "بنات عبد الرحمن"، والتقاط عدسات المصورين صورًا لها تبرز أنها كانت غير مرتدية حمالة الصدر.

وقد ارتدت صبا فستانًا أحمر من خامة "الدانتيل" مفتوح أعلى الصدر، ومكشوف البطن، حيث وصفه البعض بـ"أجرأ الإطلالات حتى الآن".

ونسقت مع الفستان أقراط من نفس خامة الفستان، بالإضافة إلى مكياج خفيف، مع شعر منسدل على الكتفين، بالإضافة إلى حقيبة من نفس خامة الفستان واللون، أضافت للإطلالة الجذابة.

-جوروجينا طواف

وظهرت جورجينا طواف في اليوم الخامس من الفعاليات، بفستان كت باللون البني من قماش المخمل، والذي جاء مكشوفًا عند منطقة الظهر، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

-أروى جودة

وأطلت الفنانة أروى جودة على السجادة الحمراء بفعاليات اليوم الخامس بإطلالة ساحرة وجريئة، حيث ارتدت فستان مكشوف الكتفين ومنطقة البطن، باللون الفضي ومزينا بالتطريزات بالكامل.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.