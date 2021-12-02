5 فنانات ظهرن بإطلالات من خامة المخمل.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تزينت السجادة الحمراء بإطلالات نجمات الفن في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43، إذ حرصن على الظهور بأبهي إطلالة.

في الألبوم المرفق بالأعلى والتقرير التالي، نستعرض أبرز النجمات اللاتي ارتدن فساتين من خامة المخمل.

- ريهام عبد الغفور:

تألقت الفنانة ريهام عبد الغفور بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانا باللون الأخضر اللامه من قماش المخمل مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- إلهام شاهين:

وارتدت الفنانة إلهام شاهين فستان باللون الموف من قماش المخمل ومزود بأكمام، ما أظهر رشاقتها واعتمدت مكياجا ناعما، كما اختارت ترك شعرها منسدلا.

- هبة مجدي:

وظهرت الفنانة هبة مجدي بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستانًا أسود، لامع بنصفه الأعلى، وبتطريزات على شكل نجوم بمنطقة الخصر، ونسقت معها حقيبة يد جلد باللون الأسود، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل المموج، كما اختارت مكياجًا ناعمًا باللون النيود.

- نسرين طافش:

وأطلت الفنانة نسرين طافش بإطلالة أنيقة بفستان من القماش المخملي باللون الأزرق، بقصة الأوف شولدر، مزينة الإطلالة بلمسات من المجوهرات الفخمة والمميزة، واعتمدت تسريحة الشعر المموج المنسدل على الكتف، بينما اختارت مكياجًا بألوان محايدة.

- جوري أبو بكر:

هذا وظهرت الفنانة جوري أبو بكر بفستان جريء وأنيق باللون الأخضر الغامق من خامة المخمل بقصة الـ"وان شولدر" وفتحة ساق جريئة، بالإضافة إلى ريش الطاووس على الصدر, واعتمدت وضع مكياج بسيط يبرز جمال ملامحها والإكسسوارات البسيطة أيضا وقصة شعر منسدلة وتميزت إطلالتها بالجرأة والغرابة أيضا.