فساتين بقصات مختلفة في "القاهرة السينمائي".. أيهما مناسب أكثر لإلهام شاهين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحرص الفنانة إلهام شاهين دائما على الظهور بمظهر أنيق وجذاب على السجادة الحمراء خلال حضورها المهرجانات.

ودائما ما تتنوع إطلالات الفنانة إلهام شاهين ما بين الفساتين السواريه القصيرة والطويلة والألوان المبهجة.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم إطلالات الفنانة إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي ٢٠٢١.

فستان برتقالي:

أطلت في حفل الافتتاح بفستان باللون البرتقالي، بصيحة الأوف شولدر، وقصة السمكة، وبكرانيش من الجانب، وبه فتحة ساق، ونسقت معه شنطة مربعة.

فستان موف:

تألقت في ثالث أيام المهرجان بفستان باللون الموف من قماش المخمل مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.